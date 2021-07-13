Сборная РК по стрельбе из лука

Уже 24 июля, во второй день Олимпиады, состоится финал по стрельбе из лука среди смешанных команд. Велика вероятность того, что первое золото Игр будет завоёвано именно в стрельбе из лука. Главный тренер сборной Пак Чхэ Сун сообщил, что состав смешанной команды будет определён по результатам отборочного этапа индивидуальных соревнований, которые состоятся в день открытия Игр.

Как вы знаете, стрельба из лука сильно зависит от множества факторов. В их числе погодные условия и обстановка на стрельбище. В этой связи тренер команды решил разнообразить тренировки спортсменов. Показательные соревнования проводятся на бейсбольном стадионе, отличающемся высоким уровнем шума. Также спортсмены занимаются дайвингом, принимают участие в вечерних маршах. В этот раз в спортивной деревне в уезде Чинчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто была воссоздана точная копия поля для стрельбы Юмэносима, где будут проходить соревнования. А в прошлом месяце специальные тренировки проводились на острове Чаындо (자은도) в провинции Чолла-Намдо. Именно в этой области климат наиболее соответствует месту проведения стрельб из лука в Японии.