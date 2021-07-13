Сборная РК по стрельбе из лука

Песни о летней прохладе
2021-07-14
Олимпийский калейдоскоп
Ни для кого не секрет, что южнокорейские стрелки одни из лучших в мире. Доказательством тому являются высочайшие результаты, которые они продемонстрировали на международной арене. В 1988 году во время Олимпиады в Сеуле были завоёваны три золотые медали. Аналогичные результаты были достигнуты в 2000 году в Сиднее, в 2004 году в Афинах и в 2012 году в Лондоне. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро РК вовсе завоевала все четыре золота. В этом году в стрельбу из лука добавлены смешанные командные соревнования. Таким образом, будет разыгран пятый комплект наград. Мы надеемся, стрелки из РК собираются завоевать и его.
В стрельбе из лука бытует мнение о том, что отбор в сборную намного тяжелее, чем сами выступления на Олимпиаде. Говорят, в этот раз конкуренция была невероятно высокая. В мужскую сборную попали Ким У Чжин (김우진), О Чжин Хёк (오진혁) и Ким Чжэ Док (김제덕). Ким У Чжин в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевал золото в командном зачёте. О Чжин Хёк является золотым медалистом в личном первенстве Олимпиады 2012 в Лондоне. На их фоне особое внимание привлекает юный спортсмен Ким Чжэ Док. В июне этого года он завоевал золото в личном первенстве на кубке Азии по стрельбе из лука, оставив позади именитого коллегу по сборной Ким У Чжина.
Женская сборная также состоит из трёх человек – Кан Чхэ Ëн (강채영), Чан Мин Хи (장민희), Ан Сан (안산). Фаворитом сборной считается спортсменка Кан Чхэ Ëн. В 2019 году она установила мировой рекорд, набрав 692 очка в личном зачёте и 1.388 очков в командном. В 2016 году ей не хватило всего одного балла, чтобы пробиться в сборную страны. И вот спустя пять лет девушка по результатам второго круга отборочных соревнований заняла первое место, завоевав билет на первую в своей жизни Олимпиаду. Кан Чхэ Ëн – является лидером сборной, кроме того, она самая старшая из девушек. С учётом того, что женская сборная РК с Олимпиады 1988 года в Сеуле ни разу не упускала командное золото, на неё возлагается очень большая ответственность. Что касается двух других спортсменок, то Чан Мин Хи очень умело стреляет при сильном ветре, Ан Сан очень сильна в плане психологической подготовки. В общем нет особых причин переживать за успех женской сборной.
Уже 24 июля, во второй день Олимпиады, состоится финал по стрельбе из лука среди смешанных команд. Велика вероятность того, что первое золото Игр будет завоёвано именно в стрельбе из лука. Главный тренер сборной Пак Чхэ Сун сообщил, что состав смешанной команды будет определён по результатам отборочного этапа индивидуальных соревнований, которые состоятся в день открытия Игр.
Как вы знаете, стрельба из лука сильно зависит от множества факторов. В их числе погодные условия и обстановка на стрельбище. В этой связи тренер команды решил разнообразить тренировки спортсменов. Показательные соревнования проводятся на бейсбольном стадионе, отличающемся высоким уровнем шума. Также спортсмены занимаются дайвингом, принимают участие в вечерних маршах. В этот раз в спортивной деревне в уезде Чинчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто была воссоздана точная копия поля для стрельбы Юмэносима, где будут проходить соревнования. А в прошлом месяце специальные тренировки проводились на острове Чаындо (자은도) в провинции Чолла-Намдо. Именно в этой области климат наиболее соответствует месту проведения стрельб из лука в Японии.
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