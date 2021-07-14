Сборные РК по фехтованию и стрельбе

В продолжение рубрики предлагаю отвлечься от фехтования и обратить ваше внимание на стрельбу. В данном виде спорта будут разыграны 15 комплектов наград. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро были проведены соревнования по девяти мужским и шести женским дисциплинам. В этот раз организаторы решили упразднить три мужские дисциплины - стрельба из винтовки лёжа, стрельба из пистолета на 50 метров и дубль-трап. Они будут заменены на смешанные соревнования. Таким образом, был решён вопрос о гендерном равенстве в стрельбе. В сборной РК мастером стрельбы из пистолета на 50 метров считается спортсмен Чин Чжон О (진종오). Стрелок вот уже третью Олимпиаду подряд занимает первое место в данной дисциплине. В связи с её упразднением ему придётся принять участие в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в личном и смешанном соревнованиях. Кстати, Чин Чжон О является золотым медалистом в этой дисциплине Олимпийских игр 2012 в Лондоне. На сегодняшний день в активе спортсмена шесть олимпийских наград. Завоевав ещё одну, он сможет побить рекорд, установленный стрелком из лука Ким Су Нён.