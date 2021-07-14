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Сборные РК по фехтованию и стрельбе

2021-07-14

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

Сегодняшний выпуск будет посвящён сборной РК по фехтованию и стрельбе. Начнём с фехтования. Южнокорейские спортсмены за последние десятилетия изрядно преуспели в данном виде спорта. Всё началось в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее. Тогда шпажист Ли Сан Ги (이상기) завоевал бронзу в личном первенстве. Для РК она стала первой олимпийской медалью в фехтовании. Ну, а первое золото стране принёс рапирист Ким Ëн Хо (김영호), одержавший победу в личном первенстве в том же году. К сожалению, 2004 год оказался для РК неудачным, спортсмены не смогли взойти на пьедестал. Олимпиада 2008 в Пекине также оказалась не богатой на медали. Единственное серебро завоевала рапиристка Нам Хён Хи (남현희). В следующие Олимпийские игры сборная РК по фехтованию значительным образом пополнила копилку медалей. Этот период отметился радостными победами, например, когда шпажист Пак Сан Ëн (박상영) завоевал золото в Рио-де-Жанейро. Тогда спортсмен продемонстрировал невероятную волю к победе. Также были и обидные поражения, когда произошла судейская ошибка в полуфинальном бою между Син А Рам (신아람) и немкой Бриттой Хайдеманн.

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

Начиная с Олимпиады в Токио, принцип ротации, применяемый международной федерацией фехтования, больше не осуществляется. Медали будут разыграны во всех 12 дисциплинах. Сборная РК примет участие в личных и командных соревнованиях в шпаге и сабле. Однако в фехтовании на рапирах спортсмены из РК примут участие только в личном первенстве. Мужская сборная во главе с О Сан Уком намерена побороться за золото в сабле как в личном так и в командном соревнованиях. Ку Бон Гиль и Ким Чжон Хван являются профессионалами мирового класса. Опыт совместного выступления также поможет им выиграть командное золото. Особого внимания заслуживает саблистка Ким Чжи Ëн (김지연), завоевавшая золото в личном первенстве на Олимпиаде 2012 в Лондоне. Скорее всего, для неё это будет последняя Олимпиада в карьере.

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

В продолжение рубрики предлагаю отвлечься от фехтования и обратить ваше внимание на стрельбу. В данном виде спорта будут разыграны 15 комплектов наград. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро были проведены соревнования по девяти мужским и шести женским дисциплинам. В этот раз организаторы решили упразднить три мужские дисциплины - стрельба из винтовки лёжа, стрельба из пистолета на 50 метров и дубль-трап. Они будут заменены на смешанные соревнования. Таким образом, был решён вопрос о гендерном равенстве в стрельбе. В сборной РК мастером стрельбы из пистолета на 50 метров считается спортсмен Чин Чжон О (진종오). Стрелок вот уже третью Олимпиаду подряд занимает первое место в данной дисциплине. В связи с её упразднением ему придётся принять участие в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в личном и смешанном соревнованиях. Кстати, Чин Чжон О является золотым медалистом в этой дисциплине Олимпийских игр 2012 в Лондоне. На сегодняшний день в активе спортсмена шесть олимпийских наград. Завоевав ещё одну, он сможет побить рекорд, установленный стрелком из лука Ким Су Нён.

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

Сборная РК по стрельбе состоит из 15 человек. Из них особого внимания заслуживают спортсменки Ким Мин Чжон и Ким Бо Ми, потенциальные кандидаты на медаль в стрельбе из пистолета. В стрельбе из винтовки большие надежды подаёт спортсменка Квон Ын Чжи. В случае если она займёт место на пьедестале, для РК это будет первая медаль в женской стрельбе из пневматической винтовки за последний 21 год. В последний раз спортсменка Кан Чхо Хён завоевала серебро на Олимпиаде 2000 в Сиднее. Ну, что же с нетерпением будем ждать начала соревнований. Напомню, что они пройдут в период с 24 июля по 2 августа.

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