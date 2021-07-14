Сборные РК по фехтованию и стрельбе

Песни о летней прохладе
2021-07-14
Сегодняшний выпуск будет посвящён сборной РК по фехтованию и стрельбе. Начнём с фехтования. Южнокорейские спортсмены за последние десятилетия изрядно преуспели в данном виде спорта. Всё началось в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее. Тогда шпажист Ли Сан Ги (이상기) завоевал бронзу в личном первенстве. Для РК она стала первой олимпийской медалью в фехтовании. Ну, а первое золото стране принёс рапирист Ким Ëн Хо (김영호), одержавший победу в личном первенстве в том же году. К сожалению, 2004 год оказался для РК неудачным, спортсмены не смогли взойти на пьедестал. Олимпиада 2008 в Пекине также оказалась не богатой на медали. Единственное серебро завоевала рапиристка Нам Хён Хи (남현희). В следующие Олимпийские игры сборная РК по фехтованию значительным образом пополнила копилку медалей. Этот период отметился радостными победами, например, когда шпажист Пак Сан Ëн (박상영) завоевал золото в Рио-де-Жанейро. Тогда спортсмен продемонстрировал невероятную волю к победе. Также были и обидные поражения, когда произошла судейская ошибка в полуфинальном бою между Син А Рам (신아람) и немкой Бриттой Хайдеманн.
Начиная с Олимпиады в Токио, принцип ротации, применяемый международной федерацией фехтования, больше не осуществляется. Медали будут разыграны во всех 12 дисциплинах. Сборная РК примет участие в личных и командных соревнованиях в шпаге и сабле. Однако в фехтовании на рапирах спортсмены из РК примут участие только в личном первенстве. Мужская сборная во главе с О Сан Уком намерена побороться за золото в сабле как в личном так и в командном соревнованиях. Ку Бон Гиль и Ким Чжон Хван являются профессионалами мирового класса. Опыт совместного выступления также поможет им выиграть командное золото. Особого внимания заслуживает саблистка Ким Чжи Ëн (김지연), завоевавшая золото в личном первенстве на Олимпиаде 2012 в Лондоне. Скорее всего, для неё это будет последняя Олимпиада в карьере.
В продолжение рубрики предлагаю отвлечься от фехтования и обратить ваше внимание на стрельбу. В данном виде спорта будут разыграны 15 комплектов наград. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро были проведены соревнования по девяти мужским и шести женским дисциплинам. В этот раз организаторы решили упразднить три мужские дисциплины - стрельба из винтовки лёжа, стрельба из пистолета на 50 метров и дубль-трап. Они будут заменены на смешанные соревнования. Таким образом, был решён вопрос о гендерном равенстве в стрельбе. В сборной РК мастером стрельбы из пистолета на 50 метров считается спортсмен Чин Чжон О (진종오). Стрелок вот уже третью Олимпиаду подряд занимает первое место в данной дисциплине. В связи с её упразднением ему придётся принять участие в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в личном и смешанном соревнованиях. Кстати, Чин Чжон О является золотым медалистом в этой дисциплине Олимпийских игр 2012 в Лондоне. На сегодняшний день в активе спортсмена шесть олимпийских наград. Завоевав ещё одну, он сможет побить рекорд, установленный стрелком из лука Ким Су Нён.
Сборная РК по стрельбе состоит из 15 человек. Из них особого внимания заслуживают спортсменки Ким Мин Чжон и Ким Бо Ми, потенциальные кандидаты на медаль в стрельбе из пистолета. В стрельбе из винтовки большие надежды подаёт спортсменка Квон Ын Чжи. В случае если она займёт место на пьедестале, для РК это будет первая медаль в женской стрельбе из пневматической винтовки за последний 21 год. В последний раз спортсменка Кан Чхо Хён завоевала серебро на Олимпиаде 2000 в Сиднее. Ну, что же с нетерпением будем ждать начала соревнований. Напомню, что они пройдут в период с 24 июля по 2 августа.
2021-07-14
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