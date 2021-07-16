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Договору о дружбе КНДР и Китая - 60 лет

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-07-15

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

11 июля исполнилось 60 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и Китаем. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись посланиями, в которых выразили приверженность дальнейшему укреплению дружбы между двумя странами. 9 июля посол Китая в Северной Корее Ли Цзиньцзюнь был приглашён на банкет от имени первого заместителя председателя Госсовета КНДР Чхве Рён Хэ. С подробностями о северокорейско-китайских отношениях - политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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