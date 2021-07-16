«Сказание о Сим Чхон» по-северокорейски

ⓒ Getty Images Bank

Вряд ли найдётся кореец, который бы никогда не читал «Сказание о Сим Чхон». Сюжет произведения таков: Слепой обедневший дворянин Сим Хак Кю живёт в деревне на берегу моря и самостоятельно растит дочь, поскольку её мать умерла. Однажды дочь долго не возвращалась домой, отец пошёл её искать, упал в реку и начал тонуть. Его спас монах, который пообещал помочь вернуть дочь, если он пожертвует Будде 300 сок риса. Но как исполнить обещание? Сим Чхон возвращается домой и говорит отцу, что исполнит его. Она приходит на берег моря и узнаёт, что моряки должны принести в жертву Морскому богу прекрасную девушку, чтобы во время их плавания море было спокойным. За это они готовы заплатить 300 сок риса. Сим Чхон без промедления соглашается. В подводном царстве её ожидает счастливая жизнь во дворце Морского царя. Но Сим Чхон скучает по дому и просит отпустить её домой. Тронутый красотой и дочерней преданностью Сим Чхон, Морской царь переносит её в гигантский цветок лотоса. Рыбаки находят его, из цветка выходит прекрасная девушка. Она становится королевой, устраивает пир для всех слепых в королевстве и воссоединяется со своим отцом, к которому возвращается зрение. После раздела Кореи это традиционное произведение начали по-разному воспринимать на Юге и Севере. С подробностями – доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.