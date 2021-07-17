В 2022 году МРОТ в РК составит 9160 вон в час

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Республике Корея в 2022 году составит 9.160 вон (8 долларов) в час. Это на 5,1% выше показателя текущего года. Соответствующее решение 12 июля приняла комиссия по минимальной заработной плате в составе представителей трудящихся, работодателей и общественности. Ранее представители трудящихся требовали повышения минимальной зарплаты на 14,7% до 10.000 вон в час, а работодатели предлагали повысить его на 1,5% до 8.850 вон в час. При участии представителей общественности договорённость была достигнута, однако в ходе голосования четыре представителя трудящихся и все девять представителей работодателей покинули зал заседания. Таким образом, минимальная зарплата при условии пятидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня составит в будущем году 1 млн 914 тыс 400 вон. (1.681 доллар) в месяц.

Представители трудящихся и работодателей остались недовольны утверждённым размером МРОТ. Корейская конфедерация профсоюзов уже объявила о планах провести массовые забастовки и обвинила правительство в том, что оно давало народу «мучительные надежды». О повышении МРОТ до 10 тыс. вон в час говорил и нынешний президент Мун Чжэ Ин во время своей предвыборной кампании. Ещё большее недовольство выражают представители работодателей. По их словам, индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса продолжают испытывать трудности из-за затянувшейся пандемии COVID-19, поэтому не смогут справиться с повышением размера МРОТ на 5,1%.

При администрации президента Мун Чжэ Ина минимальная заработная плата увеличивалась на 16,4% в 2018 году, на 10,9% - в 2019 году, на 2,9% -в 2020 году, на 1,5% - в 2021 году.