Лидер партии Сила народа предложил упразднить два министерства

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Лидер оппозиционной партии Сила народа Ли Чжун Сок призвал упразднить министерство по делам воссоединения и министерство по делам семьи и женщин. О закрытии первого ведомства он упомянул 9 июля в своём радиообращении. По словам главы партии, эти министерства давно изжили себя. Он также отметил, что по сравнению с другими странами, в Республике Корея чересчур много правительственных ведомств. При этом Ли Чжун Сок пояснил, что он не призывает отказаться от усилий по воссоединению, призвав проводить межкорейскую политику в рамках дипломатии. Он отметил, что отношения между Югом и Севером всегда выстраивались под руководством Национальной службы разведки или администрации президента, а министерство по делам воссоединения играло второстепенную роль. Ли Чжун Сок подверг руководство страны критике за отсутствие ответной реакции на подрыв Севером межкорейского пункта связи.

Ранее лидер партии Сила народа призвал к упразднению министерства по делам семьи и женщин. По его словам, это излишнее ведомство всего лишь проводит отдельные кампании. Он также заявил, что пора положить конец пробам и ошибкам, сделанных в ходе кампаний, ориентированных на женщин как на абсолютное меньшинство. Ли Чжун Сок подверг критике нынешнее министерство за участие в проектах, не связанных с работой ведомства. В качестве примера он привёл проект Официальной помощи в целях развития Индонезии. Правящие силы отреагировали на предложения Ли Чжун Сока резкой критикой.