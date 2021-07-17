КНДР признала нехватку продовольствия

ⓒYONHAP News

Северная Корея впервые признала нехватку продовольствия, вакцины от COVID-19 и электроэнергии. Соответствующий доклад был представлен КНДР 13 июля на Политическом форуме высокого уровня, проходившем в формате видеоконференции под эгидой ООН. Традиционно доклады на этой встрече представляются в виде Добровольного национального обзора, в котором каждое государство самостоятельно оценивает собственный прогресс по достижению целей устойчивого развития. Они представляются странами-членами ООН с 2015 года, однако Северная Корея представила свой обзор впервые.

Согласно докладу, КНДР не смогла достичь запланированных показателей по производству 7 млн тонн зерна. При этом минимальный показатель за последние 10 лет пришёлся на 2018 год, когда было произведено всего 4 млн 950 тыс тонн зерна. В обзоре также говорится об острой нехватке электроэнергии, выработка которой сократилась как в общем объёме, так и на душу населения. Кроме того, засуха 2016 года оказала негативное влияние на её общее производство. В докладе перечисляются также такие проблемы как неподтверждённые статистические данные о смертности населения из-за проблем с питьевой водой и санитарными условиями, нехватка медицинского персонала, оборудования и предметов первой необходимости.

7 июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому производство зерна в этом году должно составить в КНДР 5 млн 600 тыс. тонн. Этот показатель является средним за последние пять лет и предполагает импорт 1 млн 100 тонн зерна, чтобы обеспечить население страны достаточным количеством продуктов. Другими словами, если Пхеньян не импортирует дополнительное продовольствие или не получит его в виде гуманитарной помощи, то уже к августу-октябрю этого года жители КНДР могут столкнуться с его нехваткой. В докладе организации ООН также говорилось, что в период с 2018 по 2020 год каждый четвёртый житель Северной Кореи испытывал нехватку продовольствия.