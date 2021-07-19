Ловим тучки

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Золотой и серебряный топоры
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2021-07-19
19 июля в столичном регионе объявлено предупреждение о сильнейшей жаре. В этот день, несмотря на жару, в парке Ханыль в сеульском муниципальном округе Мапхо-гу люди вышли на прогулку с сачками для ловли стрекоз.
(Yonhap News)
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-20
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