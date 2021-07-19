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Ловим тучки

2021-07-19

Новости



19 июля в столичном регионе объявлено предупреждение о сильнейшей жаре. В этот день, несмотря на жару, в парке Ханыль в сеульском муниципальном округе Мапхо-гу люди вышли на прогулку с сачками для ловли стрекоз.

(Yonhap News)


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