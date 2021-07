D.O. из группы EXO выпускает первый сольник

ⓒ SM Entertainment

Участник группы EXO, певец D.O. записал первый в своей карьере сольный мини-альбом «Сочувствие» (공감). Его релиз состоится в понедельник, 26 июля, сообщили в продюсерском агентстве SM Entertainment. В альбом войдут восемь песен, включая титульный трек под названием «Роза» (Rose). Это романтичная песня о любви, слова к ней написал лично D.O. Песня представлена как на корейском, так и на английском языках. Певец D.O. выступает в составе группы EXO. Параллельно с этим артист снимается в кино. На сегодняшний день в его репертуаре несколько сольных песен, в том числе саундтрек к фильму «Тележка для товаров» (카트). В июле 2019 года певец был призван в войска для прохождения военной службы по призыву. В январе 2021 года D.O. демобилизовался.