JYP и Sony Music создают новую музыкальную группу

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Золотой и серебряный топоры
2021-07-20
Агентство Sony Music и продюсер Пак Чин Ëн (박진영) объявили о начале совместного проекта по созданию мужской музыкальной группы. Как пишет информационное агентство Kyodo News, в ближайшее время состоится ряд прослушиваний в городах РК, Японии, США. Глава JYP Entertainment Пак Чин Ëн намерен принять личное участие в заключительных этапах каждого из них. Отобранные кандидаты пройдут специальный курс обучения. Конечная дата дебюта группы запланирована на март 2023 года. Музыкальный продюсер Пак Чин Ëн призвал всех желающих к активному участию в прослушивании. Ранее агентство JYP Entertainment совместно с Sony Music успешно завершило аналогичный проект, в ходе которого была создана гёрл-группа NiziU (니쥬). Девушки исполняют песни в жанре японской поп-музыки. В декабре 2020 года NiziU представила свой первый альбом.
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >