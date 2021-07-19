JYP и Sony Music создают новую музыкальную группу

ⓒ JYP Entertainment, Sony Music Entertainment

Агентство Sony Music и продюсер Пак Чин Ëн (박진영) объявили о начале совместного проекта по созданию мужской музыкальной группы. Как пишет информационное агентство Kyodo News, в ближайшее время состоится ряд прослушиваний в городах РК, Японии, США. Глава JYP Entertainment Пак Чин Ëн намерен принять личное участие в заключительных этапах каждого из них. Отобранные кандидаты пройдут специальный курс обучения. Конечная дата дебюта группы запланирована на март 2023 года. Музыкальный продюсер Пак Чин Ëн призвал всех желающих к активному участию в прослушивании. Ранее агентство JYP Entertainment совместно с Sony Music успешно завершило аналогичный проект, в ходе которого была создана гёрл-группа NiziU (니쥬). Девушки исполняют песни в жанре японской поп-музыки. В декабре 2020 года NiziU представила свой первый альбом.