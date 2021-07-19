Ю Чжэ Сок перешёл в агентство Antenna

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Комедиант и телеведущий Ю Чжэ Сок (유재석) переходит в продюсерское агентство Ю Хи Ëля (유희열) Antenna. В среду, 14 июля, стороны подписали соответствующий контракт. Решение было принято по причине окончания срока контракта с другим агентством FNC Entertainment. Ю Чжэ Сок по праву носит звание народного телеведущего, он не останавливается на достигнутом, всегда стремится к открытию новых творческих горизонтов, и для этого будут созданы все условия, сообщили в агентстве Antenna. Сам артист выразил радость возможности сотрудничества с близкими ему коллегами, которых он знает долгое время. Стоит отметить, что Ю Чжэ Сок стал первым артистом в агентстве, не имеющим прямого отношения к сфере музыки. На сегодняшний день основу Antenna составляют Чон Чжэ Хён (정재형), Квон Чжин А (권진아), Сэм Ким (샘김), Ю Хи Ëль и многие другие певцы и музыкальные деятели. Ю Чжэ Сок дебютировал в 1991 году в студенческом комедийном фестивале KBS (KBS 대학개그제). В настоящее время артист ведёт ряд популярных на корейском телевидении передач.