Не пропустите новый альбом от дуэта AKMU





Дуэт AKMU (악뮤) в понедельник, 26 июля, представит новый мини-альбом «Следующий эпизод» (NEXT EPISODE). Это их первая работа после выпуска третьей студийной пластинки «Морской путь» (항해) в сентябре 2019 года. В агентстве JYP Entertainment сообщили, что все песни были записаны с участием популярных в РК артистов. В их числе певицы IU (아이유) и Ли Сон Хи (이선희), певцы Zion.T (자이언티), Beenzino (빈지노), Чхве Чжон Хун (최정훈), Crush (크러쉬), Сэм Ким (샘김) и группа Jannabi (잔나비). Слова и музыка ко всем песням написаны лично участником дуэта AKMU Ли Чхан Хёком (이찬혁). В продюсировании альбома приняли участие ряд известных музыкальных деятелей, в числе которых PEEJAY (피제이), Чок Чэ (적재), MILLENNIUM (밀레니엄) и Ли Хён Ëн (이현영).