Компания IoTPLEX - поставщик услуг контроля местоположения

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Сегодня мы познакомимся с компанией IoTPLEX (아이 오티 플렉스), поставщиком услуг контроля местоположения в реальном времени. С подробностями – президент компании г-н Пак Мун Су.





Компания IoTPLEX как поставщик услуг контроля местоположения основана в 2015 году. Её основной деятельностью является разработка устройств на основе беспроводной связи для сбора информации о местоположении и создание платформы для управления этой информацией. В течение последних шести лет мы работали над системой контроля местоположения с использованием GPS, что дало толчок исследованиям и разработке соответствующего оборудования, программного обеспечения и прошивки.





Г-н Пак Мун Су всегда интересовался сферой информации и коммуникаций. Ранее он отвечал за поддержку технологий беспроводной связи в крупной компании. Он решил разработать высокопроизводительный блок контроля на основе GPS, создав для этого компанию IoTPLEX, которая должна была разработать оборудование контроля местоположения на основе Интернета вещей или IoT. В наши дни услуги по определению местоположения предлагаются с помощью смартфонов. Что предлагает компания IoTPLEX?





Мы называем наше устройство отслеживания местоположения GPS-трекером. Точнее, функция GPS на смартфоне и приложения для отслеживания местоположения определяют местонахождение вашего смартфона. Таким образом, если у вас нет с собой смартфона, ваше местоположение не может быть определено. Кроме того, мобильные телефоны могут предоставлять только информацию о текущем местоположении. С помощью нашего GPS-трекера можно в реальном времени проверять маршруты движения транспортных средств, отслеживать несколько целей, получая через компьютер или мобильные устройства информацию об автомобиле. Используя собранную информацию, компания может корректировать графики движения транспортных средств и маршруты, чтобы сократить расходы на топливо. Наш продукт широко используется логистическими компаниями, производителями и строительными фирмами, которым необходимы транспортные средства. Ассоциация людей с ограниченными возможностями и органы местного самоуправления покупают наш продукт, чтобы обеспечить безопасность людей с ограниченными возможностями, включая детей и инвалидов.





Фирменный продукт компании называется Fourguard. Крошечный GPS-трекер легко носить с собой, и это первое устройство в стране, использующее сеть связи LTE. Раньше на рынке доминировали продукты на базе формата связи 3G, которые проверяли местоположение раз в минуту. Но Fourguard проверяет его каждые две секунды, то есть, практически в реальном времени. Компания, эксплуатирующая транспортные средства, может выяснить, где находятся автомобили, по каким маршрутам они движутся. Таким образом, можно эффективно управлять эксплуатацией транспортных средств, а также предотвращать их нецелевое использование. Среди клиентов IoTPLEX - известная косметическая компания, у которой более ста автомобилей. Раньше только на топливо тратилось около 30 тысяч долларов в месяц. GPS-трекер Fourguard позволил уменьшить расходы на 30%. Ассоциация людей с ограниченными возможностями внедрила систему Fourguard для определения местонахождения инвалидов и обеспечения их безопасности. Компания IoTPLEX продолжает совершенствовать Fourguard, делая его меньше и точнее. В 2016 году компания создала собственный исследовательский центр.





С момента основания компании в 2015 году её продажи ежегодно росли более чем на 40%. Зарубежные страны, особенно в Юго-Восточной Азии, проявляют большой интерес к нашей продукции. IoTPLEX подписала протоколы о намерениях с компаниями в Таиланде и Вьетнаме, чтобы заложить основу для экспорта. Она установила партнёрские отношения с крупной отечественной компанией, чтобы совместно предоставлять услуги контроля местоположения. IoTPLEX вышла на рынок будущих услуг в сфере логистики, и ожидается, что она продемонстрирует самые большие продажи с момента своего основания.





Следующая цель компании IoTPLEX - расширить услуги на основе определения местоположения с улицы до помещения. Сигналы GPS пока не проникают сквозь твёрдые материалы, такие как бетон и металл, поэтому использовать службу определения местоположения GPS внутри зданий сложно. Компания IoTPLEX разрабатывает способы обеспечения гарантий промышленной безопасности и эффективной работы персонала с помощью беспроводной связи ближнего действия. Это позволит определять местонахождение рабочих в закрытых помещениях, включая подземные туннели. Технология IoTPLEX получила награды министра науки и информационно-коммуникационных технологий, министра малого, среднего и венчурного бизнеса, а также министра труда и занятости. Таким образом, компания успешно вышла на рынок услуг по определению местоположения транспортных средств. Она разработала инновационный сервис на основе определения местоположения, который можно применять в реальной жизни. Всё больше стран обращают внимание на эту компанию, и она, несомненно, добьётся успеха на мировом рынке.