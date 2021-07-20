Пограничный углеродный налог ЕС и южнокорейская экономика

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Европейский Союз объявил о предстоящем введении пограничного налога на выбросы углерода. Мера, которая официально называется механизмом регулирования углеродной границы, накладывает дополнительные расходы на товары, импортируемые в Европу, если они выделяют больше углерода, чем произведённые на месте. Это своего рода импортный тариф, который считают одним из наиболее эффективных способов предотвращения изменения климата. Есть опасения, что он скажется на южнокорейских экспортёрах. Мы поговорим на эту тему с директором Института глобальной экономики г-ном Ким Дэ Хо.





Механизм регулирования углеродных границ Евросоюза предусматривает налоги с импортируемых товаров, которые в процессе производства выделяют больше углерода, чем товары, произведённые в странах-членах ЕС, или на товары, которые будут производить больше выбросов после ввоза в регион. Основная цель - защитить окружающую среду за счёт сокращения выбросов углерода. Европейские компании в течение последних 20 лет старались производить товары, используя низкоуглеродные источники энергии, хотя это и стоит дорого. В результате их продукция дороже, чем произведённая традиционным способом, и они зачастую уступают тем, кто производит большое количество выбросов углерода. Для того, чтобы исправить ситуацию, ЕС и вводит пограничный налог на выбросы углерода с импортируемых товаров.





Европейская комиссия объявила 14 июля о пакете «Fit for 55». Идея состоит в том, чтобы к 2030 году сократить выбросы углерода в регионе как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Ранее ЕС обещал достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках усилий по достижению заявленных целей ЕС решил ввести пограничный налог на выбросы углерода. Ожидается, что его введение нанесёт удар по южнокорейской экономике, поскольку им будут облагаться основные экспортные товары.





Пограничный налог на выбросы углерода сначала будет взиматься с пяти импортируемых товаров, включая сталь, алюминий и удобрения. Ожидается, что эта мера нанесёт ущерб металлургической промышленности. Производство стали включает нагрев железной руды, при этом образуется углекислый газ. С учётом того, что сталь является источником высоких выбросов углерода, её экспорт в Европу будет облагаться огромными тарифами. По оценкам Европейской комиссии, в 2026 году, в первый год реализации инициативы по налогу на выбросы углерода, Республике Корея, возможно, придётся заплатить более 1 млрд долларов. Новая мера окажет прямое влияние на страны, чьи отрасли промышленности являются углеродоёмкими. Воздействие на Республику Корея может быть меньше, чем на Китай и Россию, но она производит больше выбросов углерода, чем другие страны с развитой экономикой.





Согласно отчёту Корейского института мировой экономической политики, налог в размере 30 евро за тонну углекислого газа эквивалентен дополнительному импортному тарифу в размере 1,9%. Южнокорейским компаниям придётся платить в виде пограничного налога на выбросы углерода более 1 млрд долларов в год. Для того, чтобы сократить выбросы углерода при производстве продуктов, облагаемых налогом, нужно перейти к использованию новых источников энергии - водорода, электричества, ветра или солнца. Однако преобразовать существующую энергосистему в совершенно новую за пять лет невозможно. Республика Корея не может отказаться от экспорта товаров в Европу, поэтому ей придётся платить налоги. В этой связи необходимо срочно построить новые объекты возобновляемой энергетики, ускорив процесс перехода на низкоуглеродные или безуглеродные источники энергии. Есть ещё одна возможность снизить затраты. Правила ВТО предусматривают более низкие ставки налога на выбросы углерода при определённых обстоятельствах. Однако это временная мера, и сохранять долгое время нынешнюю промышленную систему вряд ли возможно. Удар будет нанесён не только по металлургической, но и по автомобильной промышленности. Новая политика ЕС запрещает продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, начиная с 2035 года. Автопроизводителям необходимо реагировать на данную ситуацию быстро и упреждающе. Углеродный нейтралитет - это не только вопрос ЕС, он стал глобальной тенденцией. США заявляют, что в 2025 году введут собственный пограничный налог на выбросы углерода.





Евросоюз решил действовать быстрее, но, скорее всего, рано или поздно весь мир примет меры по снижению выбросов углерода. США объявят о введении пограничного налога на выбросы углерода уже в августе или начале сентября. Республика Корея экспортирует в США гораздо больше продукции, чем в Европу. Чтобы продолжать продавать свои товары на американском рынке, придётся рассматривать пограничный налог как неизбежность, с которой нужно смириться. Если Европа и США введут в действие пограничный налог на выбросы углерода, у Китая не будет другого выбора, кроме как последовать их примеру. Я бы сказал, что политика ЕС открыла эру безуглеродной экономики.





Экспорт – основа южнокорейской экономики. Если пограничный налог на выбросы углерода является тенденцией, которой никто не может противостоять, у Республики Корея нет другого выбора, кроме как пересмотреть свою промышленную систему таким образом, чтобы сократить выбросы углерода на стадии производства. Правительству придётся объяснить людям, что этот налог является неизбежной тенденцией, и разработать пошаговый план разрешения сложившейся ситуации. Республика Корея стремится к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углерода. Для этого нужно поэтапно сокращать выбросы, изучая новые возобновляемые источники энергии. Пограничный налог на выбросы углерода - это не конец, а начало. На данный момент он может казаться бременем, но кризис можно превратить в возможность, если должным образом отреагировать на него.