Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Золотой и серебряный топоры
2021-07-20
#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-19
Режиссер: Чин Мо Ëн
В ролях: Чо Бён Ман, Кан Ге Ëль
Жанр: Документальный фильм
Премьера: 27 ноября 2014 года
Возрастное ограничение: отсутствует
Супруги Чо Бён Ман и Кан Ге Ëль вот уже 76 лет живут в счастливом браке. Их чувства друг к другу не изменились даже по прошествии стольких лет. Дети выросли и покинули родительский дом. Несмотря на это, отношения супругов стали ещё крепче. В один день этот мир покидает их любимый домашний питомец по имени Кома. Чо Бён Ман очень сильно расстраивается из-за потери четвероного друга. Постепенно его здоровье ухудшается, кашель становится всё сильнее. Его супруга Кан Ге Ëль понимает, что вскоре наступит момент расставания.
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-20
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