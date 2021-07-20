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Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-19


Режиссер: Чин Мо Ëн

В ролях: Чо Бён Ман, Кан Ге Ëль

Жанр: Документальный фильм

Премьера: 27 ноября 2014 года

Возрастное ограничение: отсутствует


Супруги Чо Бён Ман и Кан Ге Ëль вот уже 76 лет живут в счастливом браке. Их чувства друг к другу не изменились даже по прошествии стольких лет. Дети выросли и покинули родительский дом. Несмотря на это, отношения супругов стали ещё крепче. В один день этот мир покидает их любимый домашний питомец по имени Кома. Чо Бён Ман очень сильно расстраивается из-за потери четвероного друга. Постепенно его здоровье ухудшается, кашель становится всё сильнее. Его супруга Кан Ге Ëль понимает, что вскоре наступит момент расставания.

Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
Не покидай меня, дорогой (님아, 그 강을 건너지 마오)
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