Сборная РК по футболу

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Золотой и серебряный топоры
2021-07-20
Сегодняшний выпуск посвящён сборной РК по футболу. Южнокорейские футболисты являются бронзовыми призёрами Олимпиады 2012 в Лондоне. Этот факт в определённой степени позволяет говорить о высокой конкурентоспособности южнокорейской команды. В мужском олимпийском турнире существует возрастное ограничение до 23 лет. Данный факт также имеет положительное значение для РК, поскольку между игроками отсутствует большая разница в мастерстве и опыте. Более того, количество команд из Европы ограничено в соответствии с квотами для континентов. В этом году Европу будут представлять четыре страны – Румыния, Франция, Испания и Германия. Сборная РК во главе с тренером Ким Хак Помом завоевала путёвку на Олимпиаду, одержав победу в чемпионате Азии по футболу среди молодёжных команд 2020. На сегодняшний день РК первая из стран, принимающая участие в Олимпийских играх по футболу девять раз подряд.
Специальное приглашение, так называемую уайлд-кард, получили два футболиста – Хван Ый Чжо и Квон Чхан Хун. К сожалению, в их число не попала звезда Английской Премьер-лиги футболист Сон Хын Мин. По словам главного тренера, футболист изъявил желание защищать цвета сборной на Олимпиаде, и даже его клуб «Тоттенхэм Хотспур» дал на то разрешение. Тем не менее, Ким Хак Пом решил не заявлять нападающего, чтобы поберечь его. В состав сборной вошли 18 футболистов: вратарь Сон Бом Гын из «Чонбук Хёндэ Моторс», защитники Чон Тхэ Ук, Ким Чжэ У из футбольного клуба «Тэгу», полузащитник Ли Ган Ин из «Валенсии», в атаке – Сон Мин Гю из «Кённам», Ли Дон Чжун из «Ульсан Хёндэ» и многие другие футболисты. После того, как FIFA расширила состав игроков до 22 человек, в сборную были набраны ещё четыре игрока. В их числе оказался защитник «Ансан Гринерс» Ли Сан Мин.
Мужские команды по футболу были разделены на четыре группы. Лишь только первые две сборные в каждой получат право выйти в четвертьфинал. РК была распределена в группу В вместе с Новой Зеландией, Румынией и Гондурасом. Довольно неплохая расстановка, однако тренер Ким Хак Пом насторожено относится к первому сопернику – Новой Зеландии. По его словам, в сборную прибыли приглашенные игроки, и состав команды сильно отличается. РК в рамках Олимпийских игр провела с Новой Зеландией три матча, одержав в них победу. С Гондурасом было сыграно четыре матча (две победы, одна ничья и одно поражение). В случае с Румынией, для РК это будет первая встреча в рамках Олимпиады. Некоторые опасения вызывают матчи по окончании группового этапа. Велика вероятность того, что РК в четвертьфинале встретится с Японией. В полуфинале футболисты сразятся с сильнейшими командами из групп C или D.
Из всех групп самая высокая конкуренция – в группе C. Сюда попали Аргентина, Испания, Египет и Австралия. Не менее ожесточённая борьба ожидается в группе А между Францией, Мексикой и другими сборными. Именно сюда была распределена хозяйка Олимпиады – Япония. Группа А представляет особый интерес для РК. В случае, если РК займёт первое место в группе В, то в четверть финале она встретится с командой, занявшей второе место в группе А. Если же она займёт второе место в группе, то ей придётся играть с лидером группы А. В полуфинале велика вероятность того, что РК встретится с Бразилией из группы D.
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