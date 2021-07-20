Сборная РК по футболу

Мужские команды по футболу были разделены на четыре группы. Лишь только первые две сборные в каждой получат право выйти в четвертьфинал. РК была распределена в группу В вместе с Новой Зеландией, Румынией и Гондурасом. Довольно неплохая расстановка, однако тренер Ким Хак Пом насторожено относится к первому сопернику – Новой Зеландии. По его словам, в сборную прибыли приглашенные игроки, и состав команды сильно отличается. РК в рамках Олимпийских игр провела с Новой Зеландией три матча, одержав в них победу. С Гондурасом было сыграно четыре матча (две победы, одна ничья и одно поражение). В случае с Румынией, для РК это будет первая встреча в рамках Олимпиады. Некоторые опасения вызывают матчи по окончании группового этапа. Велика вероятность того, что РК в четвертьфинале встретится с Японией. В полуфинале футболисты сразятся с сильнейшими командами из групп C или D.