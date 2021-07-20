Инвестиции и финансовое поведение корейцев, Часть1

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Золотой и серебряный топоры
2021-07-20
#Живя в Корее l 2021-07-11
- Понятие "Чжэтхэк(재태크)"
- Общая финансовая грамотность и интерес корейцев к разным способам хранения и приумножения средств.
- Причины столь сильного увлечения
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-20
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