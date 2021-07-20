Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Инвестиции и финансовое поведение корейцев, Часть1

#Живя в Корее l 2021-07-11

Воскресный журнал

Инвестиции и финансовое поведение корейцев, Часть1

- Понятие "Чжэтхэк(재태크)"

- Общая финансовая грамотность и интерес корейцев к разным способам хранения и приумножения средств.

 - Причины столь сильного увлечения

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >