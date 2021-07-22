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#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-07-20
Давным-давно в одной деревне жили два мальчика.
Одного звали Чха Доль, а другого Ту Ман.
Они были ровесниками, но сильно отличались друг от друга.
Чха Доль был вежливым и добрым, а вот Ту Ман был жадным.
Забравшись в горы, Чха Доль вытащил топор.
- Пора приступать.
Повозка быстро наполнилась дровами.
Чха Доль крепко связал дрова и хотел уже закрепить топор,
как вдруг он выскользнул из рук мальчика и упал в озеро.
С огромным всплеском из воды показался старик с длинной белой бородой.
Это был горный дух.
- Вот это твой топор?
- Нет, мой топор не такой драгоценный.
- А может, тогда это твой топор?
- Нет, этот серебряный топор тоже не мой.
Мой топор очень старый и сделан из простого металла.
Горный дух был удивлён тем, что Чха Доль отказался и от золотого, и от серебряного топоров.
- Тогда забирай оба топора с собой.
Весть о том, что Чха Доль получил в подарок от горного духа золотой и серебряный топоры, разлетелась по всей деревне.
Жадный Ту Ман сразу же отправился к Чха Долю.
После рассказа друга Ту Ман побежал в свой дом, вытащил из сарая первый попавшийся топор и направился в горы.
Ту Ман изобразил несколько раз, что рубит дрова,
а затем изо всех сил кинул топор в озеро.
- Ах, мой топор! Кто бы мне нашёл его!
И в этот момент появился горный дух.
- Вот это твой топор?
- Да, мой. Этот золотой топор – мой.
Я уронил ещё и серебряный топор. Может, вы и его видели?
- Ах ты, негодник!
Дух громко закричал от ярости.
Из-за своей жадности Ту Ман не только не получил золотой и серебряный топоры, но и остался без своего.
Со слезами на глазах Ту Ман спустился с горы. От стыда Ту Ман не мог взглянуть другу в глаза.
А Чха Доль, будто понимая это, крепко взял друга за руку.
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