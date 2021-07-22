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Золотой и серебряный топоры

#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-07-20

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее

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ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно в одной деревне жили два мальчика. 

Одного звали Чха Доль, а другого Ту Ман. 

Они были ровесниками, но сильно отличались друг от друга. 

Чха Доль был вежливым и добрым, а вот Ту Ман был жадным. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Забравшись в горы, Чха Доль вытащил топор. 

- Пора приступать. 

Повозка быстро наполнилась дровами. 

Чха Доль крепко связал дрова и хотел уже закрепить топор, 

как вдруг он выскользнул из рук мальчика и упал в озеро.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

С огромным всплеском из воды показался старик с длинной белой бородой. 

Это был горный дух.

- Вот это твой топор?

- Нет, мой топор не такой драгоценный. 

- А может, тогда это твой топор?

- Нет, этот серебряный топор тоже не мой. 

Мой топор очень старый и сделан из простого металла.

Горный дух был удивлён тем, что Чха Доль отказался и от золотого, и от серебряного топоров. 

- Тогда забирай оба топора с собой.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Весть о том, что Чха Доль получил в подарок от горного духа золотой и серебряный топоры, разлетелась по всей деревне. 

Жадный Ту Ман сразу же отправился к Чха Долю. 

После рассказа друга Ту Ман побежал в свой дом, вытащил из сарая первый попавшийся топор и направился в горы. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ту Ман изобразил несколько раз, что рубит дрова, 

а затем изо всех сил кинул топор в озеро. 

- Ах, мой топор! Кто бы мне нашёл его!

И в этот момент появился горный дух. 

- Вот это твой топор?


- Да, мой. Этот золотой топор – мой. 

Я уронил ещё и серебряный топор. Может, вы и его видели?

- Ах ты, негодник!

Дух громко закричал от ярости.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Из-за своей жадности Ту Ман не только не получил золотой и серебряный топоры, но и остался без своего. 

Со слезами на глазах Ту Ман спустился с горы. От стыда Ту Ман не мог взглянуть другу в глаза. 

А Чха Доль, будто понимая это, крепко взял друга за руку. 

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