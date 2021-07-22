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Давным-давно в одной деревне жили два мальчика.

Одного звали Чха Доль, а другого Ту Ман.

Они были ровесниками, но сильно отличались друг от друга.

Чха Доль был вежливым и добрым, а вот Ту Ман был жадным.





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Забравшись в горы, Чха Доль вытащил топор.

- Пора приступать.

Повозка быстро наполнилась дровами.

Чха Доль крепко связал дрова и хотел уже закрепить топор,

как вдруг он выскользнул из рук мальчика и упал в озеро.





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С огромным всплеском из воды показался старик с длинной белой бородой.

Это был горный дух.

- Вот это твой топор?

- Нет, мой топор не такой драгоценный.

- А может, тогда это твой топор?

- Нет, этот серебряный топор тоже не мой.

Мой топор очень старый и сделан из простого металла.

Горный дух был удивлён тем, что Чха Доль отказался и от золотого, и от серебряного топоров.

- Тогда забирай оба топора с собой.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Весть о том, что Чха Доль получил в подарок от горного духа золотой и серебряный топоры, разлетелась по всей деревне.

Жадный Ту Ман сразу же отправился к Чха Долю.

После рассказа друга Ту Ман побежал в свой дом, вытащил из сарая первый попавшийся топор и направился в горы.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Ту Ман изобразил несколько раз, что рубит дрова,

а затем изо всех сил кинул топор в озеро.

- Ах, мой топор! Кто бы мне нашёл его!

И в этот момент появился горный дух.

- Вот это твой топор?





- Да, мой. Этот золотой топор – мой.

Я уронил ещё и серебряный топор. Может, вы и его видели?

- Ах ты, негодник!

Дух громко закричал от ярости.





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Из-за своей жадности Ту Ман не только не получил золотой и серебряный топоры, но и остался без своего.

Со слезами на глазах Ту Ман спустился с горы. От стыда Ту Ман не мог взглянуть другу в глаза.

А Чха Доль, будто понимая это, крепко взял друга за руку.