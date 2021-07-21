Сборные РК по тхэквондо и дзюдо

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В начале выпуска мы расскажем о сборной РК по тхэквондо, ещё одной гордости Страны утренней свежести. Южнокорейские тхэкводнисты считаются одними из лучших в мире. Несмотря на введённые квоты, ограничивающие число спортсменов от одной страны, РК за последние пять Олимпиад завоевала 12 золотых медалей. До Олимпиады в Лондоне только четыре спортсмена (двое мужчин и женщин) могли представлять свою страну. В 2016 году во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро правила были изменены. Страна на Играх может быть представлена не более, чем восемью спортсменами по одному в каждой весовой категории. Это при том условии, что они получили данное право согласно своему месту в мировом рейтинге. Таким образом, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро РК представляли пять тхэквондистов. В этом году в Токио отправились уже шесть спортсменов. В мужскую сборную попали Чан Чжун ( 58 кг), Ли Дэ Хун (68 кг) и Ин Гё Дон (80 кг). Женская сборная также состоит из трёх человек – Сим Чжэ Ëн (49 кг), Ли А Рым (57 кг) и Ли Да Бин (67 кг). Из всех шести спортсменов лишь Ли Дэ Хун имеет опыт выступлений на Олимпиадах. Он завоевал серебро в 2012 году в Лондоне и бронзу в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Золотой медали в копилке спортсмена пока ещё нет.
В продолжение выпуска – тема дзюдо. Сборная РК изрядно изголодалась по золотым медалям в этом виде спорта. В числе кандидатов на золотые медали среди мужчин – дзюдоисты Ан Ба Уль и Чо Гу Хам. Они выступят в весовых категориях до 66 и 100 кг. Ан Ба Уль является серебряным призёром Олимпиады 2016 года, а Чо Гу Хам обладателем золота чемпионата мира, проходившего в Баку в 2018 году. Также шанс на медали есть у дзюдоиста Ан Чхан Рима в весовой категории до 73 кг. Особое внимание стоит обратить и на спортсмена Ким Вон Чжина. В январе этого года он стал победителем турнира мировой серии «Мастерс» 2021 в Дохе. Буквально на днях стало известно об участии в Олимпийских играх дзюдоиста Ли Сон Хо. Спортсмен получил право выступать на соревнованиях в весовой категории до 81 кг. Это случилось после того, как один из других спортсменов выбыл по причине заболевания коронавирусом. Таким образом, РК за последние 13 лет принимает участие во всех семи весовых категориях среди мужчин и женщин.
Предстоящая Олимпиада внесёт некоторые коррективы в регламент соревнований по дзюдо. Впервые в программу будут включены смешанные командные соревнования. Кроме того, время поединка среди мужчин будет сокращено с 5 до 4 минут. Ожидается, что это сделает поединок более захватывающим. Длительность схватки среди женщин останется без изменений, составив 4 минуты. Теперь остаются только две оценки: «иппон» (полное очко) и «ваза-ари» (половина очка). Спортсмену, получившему два «ваза-ари», присуждается полное очко – «иппон». Наконец, ещё одно изменение: теперь «ваза-ари» даётся за удерживание соперника в течение 10, а не 15 секунд, как это было раньше.
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