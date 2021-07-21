Сборные РК по тхэквондо и дзюдо

В начале выпуска мы расскажем о сборной РК по тхэквондо, ещё одной гордости Страны утренней свежести. Южнокорейские тхэкводнисты считаются одними из лучших в мире. Несмотря на введённые квоты, ограничивающие число спортсменов от одной страны, РК за последние пять Олимпиад завоевала 12 золотых медалей. До Олимпиады в Лондоне только четыре спортсмена (двое мужчин и женщин) могли представлять свою страну. В 2016 году во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро правила были изменены. Страна на Играх может быть представлена не более, чем восемью спортсменами по одному в каждой весовой категории. Это при том условии, что они получили данное право согласно своему месту в мировом рейтинге. Таким образом, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро РК представляли пять тхэквондистов. В этом году в Токио отправились уже шесть спортсменов. В мужскую сборную попали Чан Чжун ( 58 кг), Ли Дэ Хун (68 кг) и Ин Гё Дон (80 кг). Женская сборная также состоит из трёх человек – Сим Чжэ Ëн (49 кг), Ли А Рым (57 кг) и Ли Да Бин (67 кг). Из всех шести спортсменов лишь Ли Дэ Хун имеет опыт выступлений на Олимпиадах. Он завоевал серебро в 2012 году в Лондоне и бронзу в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Золотой медали в копилке спортсмена пока ещё нет.