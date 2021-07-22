Сегодняшний выпуск посвящён олимпийским спортивным играм с мячом. Здесь большие надежды возлагаются на женские сборные РК по гандболу, баскетболу и волейболу. Дело в том, что мужские команды по этим видам спорта, к сожалению, не смогли завоевать право участия на Олимпиаде в Токио. В первую очередь, стоит уделить внимание женской сборной РК по гандболу. В 1988 и 1992 годах девушки завоевали золото. В 1996 и 2000 годах копилка сборной была пополнена серебряными медалями. На Олимпийских играх 2004 года РК завоевала ещё одну медаль, на этот раз серебрянную. Однако с этого периода начался некоторый застой, в результате чего женская сборная пока не смогла взойти на олимпийский пьедестал. В 2016 году в Рио-де-Жанейро гандболистки вовсе не смогли выйти из группового этапа. Между тем, в сентябре 2019 года женская сборная одержала пять побед в рамках Азиатского квалификационного турнира, уверенно завоевав путёвку в Токио. Очень важно, что женская сборная по гандболу выступает на Олимпийских играх вот уже десятый раз подряд. Это своего рода рекорд среди мужских и женских команд в мире в этом виде спорта. В определённой степени, данный факт свидетельствует о решимости девушек завоевать олимпийские медали. РК сопутствует удача. Женская сборная была распределена в группу А, где ей придётся сразиться с Нидерландами, Норвегией, Японией, Анголой и Черногорией. С учётом возможных побед над Японией и Черногорией РК как-минимум может выйти в четвертьфинал с четвёртого места. Однако в этом случае ей придётся встретиться с сильнейшей командой из группы В. Идеальным вариантом будет победа над Норвегией или Нидерландами, которая позволит РК подняться в верх списка и получить менее сильного соперника.