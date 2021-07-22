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Сегодняшний выпуск посвящён олимпийским спортивным играм с мячом. Здесь большие надежды возлагаются на женские сборные РК по гандболу, баскетболу и волейболу. Дело в том, что мужские команды по этим видам спорта, к сожалению, не смогли завоевать право участия на Олимпиаде в Токио. В первую очередь, стоит уделить внимание женской сборной РК по гандболу. В 1988 и 1992 годах девушки завоевали золото. В 1996 и 2000 годах копилка сборной была пополнена серебряными медалями. На Олимпийских играх 2004 года РК завоевала ещё одну медаль, на этот раз серебрянную. Однако с этого периода начался некоторый застой, в результате чего женская сборная пока не смогла взойти на олимпийский пьедестал. В 2016 году в Рио-де-Жанейро гандболистки вовсе не смогли выйти из группового этапа. Между тем, в сентябре 2019 года женская сборная одержала пять побед в рамках Азиатского квалификационного турнира, уверенно завоевав путёвку в Токио. Очень важно, что женская сборная по гандболу выступает на Олимпийских играх вот уже десятый раз подряд. Это своего рода рекорд среди мужских и женских команд в мире в этом виде спорта. В определённой степени, данный факт свидетельствует о решимости девушек завоевать олимпийские медали. РК сопутствует удача. Женская сборная была распределена в группу А, где ей придётся сразиться с Нидерландами, Норвегией, Японией, Анголой и Черногорией. С учётом возможных побед над Японией и Черногорией РК как-минимум может выйти в четвертьфинал с четвёртого места. Однако в этом случае ей придётся встретиться с сильнейшей командой из группы В. Идеальным вариантом будет победа над Норвегией или Нидерландами, которая позволит РК подняться в верх списка и получить менее сильного соперника.
Далее мы расскажем о перспективах женской сборной РК по баскетболу. Команду возглавили главный тренер Чон Чжу Вон и тренер Ли Ми Сон. Чон Чжу Вон – легендарная личность в мире баскетбола в РК. В 2000 году она принимала участие в Олимпийских играх в Сиднее. Благодаря ей женская сборная страны вышла полуфинал. Её ценный опыт участия в Олимпиаде окажет большую помощь в руководстве командой на предстоящих Играх. Женская сборная страны принимает участие в Олимпиаде впервые за последние 13 лет. РК была распределена в группу А вместе с Испанией, Канадой и Сербией. Все эти страны имеют высокий мировой рейтинг. В то время как РК занимает лишь 19-е место. Для выхода из группового этапа ей придётся одержать как минимум одну победу и занять третье место в группе. В принципе это сложная, но всё же выполнимая задача.
В завершение выпуска – соревнования по волейболу. На сегодняшний день женская сборная РК по этому виду спорта является бронзовым призёром Олимпиады 1976 в Монреале. Во главе команды волейболистка Ким Ëн Гён, ныне защищающая цвета Шанхайского женского волейбольного клуба. Спортсменке выпала честь стать знаменосцем страны на предстоящей Олимпиаде, что уже говорит о её больших заслугах. На сегодняшний день Ким Ëн Гён добилась много в мире волейбола. Теперь её заветная цель – завоевать медаль на Олимпийских играх. До последнего времени РК имела высокие шансы на победу. Однако сборная страны потеряла нескольких важных игроков. Сёстры-близнецы Ли Да Ëн и Ли Чжэ Ëн из-за скандала не вошли в сборную, спортсменка Кан Со Хви также выбыла по причине травмы. РК по результатам жеребьёвки попала в группу А, где ей придётся сразиться с Сербией, Бразилией, Кенией, Доминиканской Республикой и Японией. В четвертьфинал выйдут первые четыре команды, соответственно, РК должна занять как минимум 4-е место.
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