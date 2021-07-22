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Образ лисы в северокорейском варианте сказок

#Сближаясь с Севером l 2021-07-22

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank 

В начале этого года по северокорейскому телевидению был показан анимационный фильм «Победа над демоном-угнетателем», который произвёл настоящий фурор. Как сообщило агентство Associated Press, традиционная корейская легенда о девятихвостой лисе Кумихо преобразована в высококачественную 3D-анимацию. С подробностями – доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.

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