Образ лисы в северокорейском варианте сказок

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В начале этого года по северокорейскому телевидению был показан анимационный фильм «Победа над демоном-угнетателем», который произвёл настоящий фурор. Как сообщило агентство Associated Press, традиционная корейская легенда о девятихвостой лисе Кумихо преобразована в высококачественную 3D-анимацию. С подробностями – доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.