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Сборные РК по гимнастике и плаванию

2021-07-23

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

На Олимпиаде в Токио будут разыграны 14 комплектов медалей в спортивной гимнастике. Мужчины соревнуются в шести дисциплинах: в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорных прыжках, на параллельных брусьях и перекладине, а женщины в четырех: в опорных прыжках, на брусьях разной высоты, бревне и в вольных упражнениях. Ещё по два комплекта наград будут разыграны в художественной гимнастике и прыжках на батутах. У РК есть все шансы продемонстрировать высокие результаты. На сегодняшний день в копилке сборной девять медалей по гимнастике – одна золотая и по четыре серебряных и бронзовых. Мужская сборная, в частности, заняла 9-е место в командном зачете на 49-м чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года.

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

В командном многоборье по спортивной гимнастике РК представляют атлеты Рю Сон Хён, Ли Чжун Хо, Ким Хан Соль и Ян Хак Сон. Последний является золотым медалистом Олимпиады в Лондоне в опорном прыжке. Тогда победа была завоёвана им благодаря безупречно выполненному тройному сальто. Тем не менее, по окончании Олимпиады в Лондоне его долгое время беспокоили проблемы с ахилловым и подколенным сухожилиями. Полученная им травма не позволила ему принять участие в Играх в Рио-де-Жанейро. В этот раз атлет чуть было не потерял место в сборной, показав неудовлетворительные результаты в ходе отборочного турнира. Однако руководство пошло ему на встречу, поставив условие – продемонстрировать прыжок, выполненный им на Олимпиаде в Лондоне. Ян Хак Сон успешно выполнил задание и получил право защищать цвета флага РК. В индивидуальном многоборье стоит отметить спортсмена Син Чжэ Хвана, лидера мирового рейтинга в опорном прыжке. В женской сборной надежды возлагаются на спортсменок Ли Юн Со и Ë Со Чжон. Последняя, в частности, является дочерью знаменитого атлета Ë Хон Чхоля, серебряного призёра Олимпиады 1996 в Атланте. Что касается художественной гимнастики и прыжков на батутах, то в этих видах спорта РК не принимает участие.

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

А теперь водные виды спорта. В плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, водном поло, плавании на открытой воде будут разыграны 49 комплектов наград. Однако шансы на победу у РК невелики. За всё время страна смогла завоевать только четыре медали – одну золотую и три серебряных. Все они принадлежат пловцу Пак Тхэ Хвану. Тем не менее, сборная РК собирается приложить максимум усилий в борьбе за медали. В числе потенциальных кандидатов в плавании – Ким Со Ëн и Хван Сон У, в прыжках в воду – спортсменка У Ха Рам. Ким Со Ëн, в частности, намерена сосредоточиться только на личном заплыве на дистанции 200 метров. Её личный рекорд – 2 мин 8,34 сек. Этого вполне достаточно для того, чтобы взойти на олимпийский пьедестал.

Photo : © YONHAP News

Photo :© YONHAP News

Большое внимание привлекает выступление пловца Хван Сон У, второго знаменосца сборной РК. Между прочим, спортсмен является обладателем молодёжного мирового рекорда в заплыве на 200 метров свободным стилем. Дистанция была преодолена за 1 мин 44,96 сек. Для сравнения: золотой призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, китайский пловец Сунь Ян преодолел аналогичную дистанцию за 1 мин 44,65 сек. Таким образом, у южнокорейского пловца есть все шансы на победу.

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