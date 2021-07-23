Сборные РК по гимнастике и плаванию

В командном многоборье по спортивной гимнастике РК представляют атлеты Рю Сон Хён, Ли Чжун Хо, Ким Хан Соль и Ян Хак Сон. Последний является золотым медалистом Олимпиады в Лондоне в опорном прыжке. Тогда победа была завоёвана им благодаря безупречно выполненному тройному сальто. Тем не менее, по окончании Олимпиады в Лондоне его долгое время беспокоили проблемы с ахилловым и подколенным сухожилиями. Полученная им травма не позволила ему принять участие в Играх в Рио-де-Жанейро. В этот раз атлет чуть было не потерял место в сборной, показав неудовлетворительные результаты в ходе отборочного турнира. Однако руководство пошло ему на встречу, поставив условие – продемонстрировать прыжок, выполненный им на Олимпиаде в Лондоне. Ян Хак Сон успешно выполнил задание и получил право защищать цвета флага РК. В индивидуальном многоборье стоит отметить спортсмена Син Чжэ Хвана, лидера мирового рейтинга в опорном прыжке. В женской сборной надежды возлагаются на спортсменок Ли Юн Со и Ë Со Чжон. Последняя, в частности, является дочерью знаменитого атлета Ë Хон Чхоля, серебряного призёра Олимпиады 1996 в Атланте. Что касается художественной гимнастики и прыжков на батутах, то в этих видах спорта РК не принимает участие.