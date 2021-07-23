Сборные РК по гимнастике и плаванию

Даже подсолнечнику тяжело от жары
2021-07-22
На Олимпиаде в Токио будут разыграны 14 комплектов медалей в спортивной гимнастике. Мужчины соревнуются в шести дисциплинах: в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорных прыжках, на параллельных брусьях и перекладине, а женщины в четырех: в опорных прыжках, на брусьях разной высоты, бревне и в вольных упражнениях. Ещё по два комплекта наград будут разыграны в художественной гимнастике и прыжках на батутах. У РК есть все шансы продемонстрировать высокие результаты. На сегодняшний день в копилке сборной девять медалей по гимнастике – одна золотая и по четыре серебряных и бронзовых. Мужская сборная, в частности, заняла 9-е место в командном зачете на 49-м чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года.
В командном многоборье по спортивной гимнастике РК представляют атлеты Рю Сон Хён, Ли Чжун Хо, Ким Хан Соль и Ян Хак Сон. Последний является золотым медалистом Олимпиады в Лондоне в опорном прыжке. Тогда победа была завоёвана им благодаря безупречно выполненному тройному сальто. Тем не менее, по окончании Олимпиады в Лондоне его долгое время беспокоили проблемы с ахилловым и подколенным сухожилиями. Полученная им травма не позволила ему принять участие в Играх в Рио-де-Жанейро. В этот раз атлет чуть было не потерял место в сборной, показав неудовлетворительные результаты в ходе отборочного турнира. Однако руководство пошло ему на встречу, поставив условие – продемонстрировать прыжок, выполненный им на Олимпиаде в Лондоне. Ян Хак Сон успешно выполнил задание и получил право защищать цвета флага РК. В индивидуальном многоборье стоит отметить спортсмена Син Чжэ Хвана, лидера мирового рейтинга в опорном прыжке. В женской сборной надежды возлагаются на спортсменок Ли Юн Со и Ë Со Чжон. Последняя, в частности, является дочерью знаменитого атлета Ë Хон Чхоля, серебряного призёра Олимпиады 1996 в Атланте. Что касается художественной гимнастики и прыжков на батутах, то в этих видах спорта РК не принимает участие.
А теперь водные виды спорта. В плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, водном поло, плавании на открытой воде будут разыграны 49 комплектов наград. Однако шансы на победу у РК невелики. За всё время страна смогла завоевать только четыре медали – одну золотую и три серебряных. Все они принадлежат пловцу Пак Тхэ Хвану. Тем не менее, сборная РК собирается приложить максимум усилий в борьбе за медали. В числе потенциальных кандидатов в плавании – Ким Со Ëн и Хван Сон У, в прыжках в воду – спортсменка У Ха Рам. Ким Со Ëн, в частности, намерена сосредоточиться только на личном заплыве на дистанции 200 метров. Её личный рекорд – 2 мин 8,34 сек. Этого вполне достаточно для того, чтобы взойти на олимпийский пьедестал.
Большое внимание привлекает выступление пловца Хван Сон У, второго знаменосца сборной РК. Между прочим, спортсмен является обладателем молодёжного мирового рекорда в заплыве на 200 метров свободным стилем. Дистанция была преодолена за 1 мин 44,96 сек. Для сравнения: золотой призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, китайский пловец Сунь Ян преодолел аналогичную дистанцию за 1 мин 44,65 сек. Таким образом, у южнокорейского пловца есть все шансы на победу.
2021-07-22
2021-07-24
2021-07-24
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