К-РОР стимулирует развитие индустрии fandustry

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Благодаря распространению К-РОР во всём мире Республика Корея может возглавить новую так называемую индустрию fandustry, в основе которой лежит любовь фанатов к определённым певцам, актёрам, спортсменам и другим звёздам. Ярким примером двигателя такой индустрии является южнокорейская К-РОР-группа BTS, которая завоевала любовь фанатов со всего мира. Основными определяющими факторами fandustry являются не цена или качество, а контент, связанный с определённой звездой. Это могут быть товары с изображением кумиров, деятельность фан-клубов, онлайн-концерты на специальных фанатских платформах. В последнее время, в частности, продукты такой индустрии не ограничиваются выступлениями и альбомами звёзд, а производятся на основе контента, созданного самими фанатами.

По оценкам Корейского фонда международных обменов, на сентябрь 2020 года во всём мире насчитывалось около двух тысяч сообществ любителей корейской популярной культуры, при этом фанатов насчитывалось более 100 млн человек, а объём рынка оценивался в 7 млрд долларов. Привлекают внимание и стартапы, возникшие в индустрии fandustry.

Например, южнокорейская компании «Ханто глобал», создавшая платформу для фанатов WhosFan, в прошлом году насчитывала 6 млн пользователей приложения, а количество ежемесячных активных пользователей достигло 2,5 млн человек. Другая платформа для фанатов StarPlay привлекла 4,5 млн пользователей за два года. Успешные показатели демонстрирует и интернет-платформа Duckzill, которая выступает посредником для продажи изделий, придуманных самими фанатами. Сайт работает в 82 странах и предлагает около 3,5 тысяч наименований товаров для 700 тыс пользователей. По мнению экспертов и инвесторов, индустрия fandustry имеет большой потенциал к развитию после окончания пандемии.