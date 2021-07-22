РК находится под «тепловым куполом»

ⓒYONHAP News

Корейский полуостров накрыл «тепловой купол», который продолжительное время удерживает жару. Метеорологи предсказывают, что это лето может оказаться гораздо жарче, чем лето 2018 года, также побившее рекорды по высокой температуре. Ситуация усугубилась ещё и коротким сезоном дождей. Однако пока делать прогнозы о продолжительности жары ещё рано, хотя тёплый воздух, как и в 2018 году, удерживается в верхних слоях атмосферы. Продолжительная жара может вызвать проблемы с чрезмерно высоким потреблением электричества. Пока представители электроэнергетических служб считают нынешний уровень потребления электричества нормальным. На 21 июля резервные мощности страны составили 7 ГВт, а резервный коэффициент – 7,6%. Резервная мощность считается нормальной, если превышает отметку в 5,5 ГВт. Однако на случай поломки генератора или аномально высокой температуры резервные мощности должны превышать 10 ГВт, а резервный коэффициент – 10%. Впервые за 8 лет эксперты говорят о возможности объявления экстренной ситуации с потреблением электричества. В связи с этим правительство обратилось к компаниям с просьбой о сокращении потребления электричества.

Под «тепловым куполом» понимается явление, при котором область высокого давления фиксируется над определённой территорией на высоте 10 км от земли в виде полукруглой тепловой оболочки, под которой скапливается горячий воздух, создающий жару. Когда в северной части Тихого океана скапливаются огромные массы высокого давления, а в верхних слоях атмосферы устанавливается горячее, сухое высокое давление с Тибета, формируется «тепловой купол», который вызывает продолжительную жару на территории Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии.