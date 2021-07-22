Саммит РК и Японии не состоится

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Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги на Олимпийских играх в Токио не состоится. По словам представителя администрации южнокорейского президента Пак Су Хёна, сторонам удалось провести значимые переговоры, однако этих результатов недостаточно для саммита. В качестве ещё одной причины были названы другие «препятствия», под которыми, очевидно, подразумевались неуместные высказывания старшего советника-посланника посольства Японии в Сеули Хирохиса Сомы и притязания Токио на острова Токто в Восточном море. Ранее Хирохиса Сома заявил, что усилия Мун Чжэ Ина не учитывают интересов Японии. Эти усилия он сравнил с непристойными действиями. Министерство иностранных дел Республики Корея выразило недовольство. Позже сожаление выразило посольство Японии.

С момента прихода к власти Ёсихидэ Суги в сентябре прошлого года у него с южнокорейским президентом состоялось несколько бесед по телефону и видеосвязи, однако лично главы государств до сих пор не встречались. В июне этого года Мун Чжэ Ин провёл со своим коллегой лишь короткий разговор в рамках саммита «Большой семёрки», проходившего в Великобритании. Вместе с тем южнокорейский лидер прилагал всевозможные усилия для проведения саммита с Японией. Олимпийские игры в Токио считались хорошей возможностью для улучшения двусторонних отношений. Помимо других нерешённых вопросов, открытым остаётся и вопрос о принадлежности островов Токто. В «Белой книге по обороне» снова заявлено об их принадлежности Японии.