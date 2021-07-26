Лето в плейлист: лучшие летние песни





Четвертую неделю июля мы посвятим летним песням. Как раз лето в самом разгаре – в этом году мы попадаем во всех смыслах этого слова – и в связи с вспышкой коронавирусной пандемии, у многих этот сезон стал обычным рабочим периодом. Кому-то везет на отпуск, кому-то нет, но насладиться этим сезоном хочется ведь каждому. Надеемся, что вы найдёте в этом плейлисте ту песню, которая зарядит вас бодростью и настроит вас на летний лад! Нашу рубрику мы открыли с песней «Lead me» в исполнении гёрлз-группы SISTAR (씨스타). Группа стала известна своими популярными летними хитами, получив прозвище «Королевы лета». Далее последовал музыкальный трек «SEA» замечательной бойз-группы Golden Child (골든차일드). Было объявлено об их камбэке 2 августа. Ожидая их новые работы, мы прослушали песню «SEA», которая входит в дебютный альбом группы и которая будто бы создана специально для летних плейлистов. Один из самых летних песен, особенно в такую жару, как в июле этого года, является «Summer Hate» в исполнении певца ZICO (지코). Упоминая лето, мы не можем не сказать об этой замечательной музыкальной композиции! Песня посвящается тому, как мы сильно ненавидим летнюю жару! Далее в нашей рубрике прозвучали освежающие летние песни - «Our Summer» в исполнении бойз-группы TXT (투모로우바이투게더) и «Безалкогольный» (Alcohol-free) в исполнении гёрлз-группы TWICE (트와이스).