Группа «Чаннаби» выпускает новый альбом





Группа «Чаннаби» (잔나비) за долгое время выпускает новый студийный альбом «Страна фантазий: Капитан Джиорбо и старомодные герои» (환상의 나라 : 지오르보 대장과 구닥다리 영웅들). Как сообщили в продюсерском агентстве Peponi Music, выход пластинки запланирован на среду, 28 июля. В качестве титульного трека альбома была выбрана баллада под названием «Я знаю, куда ведёт радуга» (외딴섬 로맨틱). В четверг, 22 июля, «Чаннаби» опубликовала на YouTube тизер к музыкальному альбому. Полутораминутный видеоролик смонтирован в виде мультфильма, в котором главный герой поздним вечером взмывает в небо к яркой звезде, но почти достигнув цели, падает на землю, поражённый стрелой. Группа «Чаннаби» дебютировала в 2014 году. Спустя два года певцы выпустили первый студийный альбом «Отель обезьян» (MONKEY HOTEL). Второй под названием «Легенда» (전설) вышел в марте 2019 года. Группа известна рядом музыкальных хитов, в числе которых песня «Для нерешительных влюблённых» (주저하는 연인들을 위해).