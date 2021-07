Актёр Ли Бён Хон примет участие в съёмках фильма студии Netflix

ⓒ BH Entertainment

Актёр Ли Бён Хон примет участие в создании фильма «Я верю в то, что называется любовью» (I Believe In A Thing Called Love) студии Netflix. Пока речь идёт только о совместном производстве, вопрос об участии актёра в съёмках находится на стадии обсуждения, - уточнили в продюсерском агентстве BH Entertainment во вторник, 20 июля. Между тем, американское издание The Hollywood Reporter днём ранее сообщило, что южнокорейский актёр сыграет роль отца главной героини Дези. Вместе с Ли Бён Хоном в продюсировании фильма примут участии продюсеры Мэри Ли из A-Major Media и Чарльз Пак из BH Entertainment. На место главного продюсера была выбрана Морин Ку, автор одноимённого романа для взрослых, по мотивам которого будет снят данный фильм, - пишет The Hollywood Reporter.