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В среду, 28 июля, в прокат выходит фильм «Чайка» (갈매기) режиссёра Ким Ми Чжо (김미조). Кинокартина повествует о тяжёлой судьбе одной женщины. Главная героиня О Бок (오복), роль которой исполнила актриса Чон Э Хва (정애화), всю жизнь проработала на рыбном рынке, и ничто не предвещало о каких-либо потрясениях в её жизни. Тем не менее, в один день по окончании корпоратива женщина подверглась изнасилованию со стороны своего коллеги. О Бок оказалась в крайне сложной ситуации. Работа на рынке – единственный источник дохода, поэтому она долгое время не решалась рассказать о случившемся даже своим близким – двум дочерям и мужу. По словам режиссёра Ким Ми Чжо, она не раз обращалась к реальным историям жертв, оказавшихся в аналогичной ситуации. Возможно, по этой причине фильм получился очень реалистичным, добавила она. В фильме главная героя оказывается перед сложным выбором: промолчать и забыть или заявить о случившемся в полицию. Набравшись смелости, она выбирает второй вариант, однако сталкивается с реальностью. Насильник настаивает на отсутствии улик, коллеги по рынку также оказываются не на стороне главной героини. Даже родная дочь упрекает свою мать, спрашивая её о том, зачем она пила алкоголь в тот день. И всё же, О Бок решает на сдаваться и пойти до конца, добившись справедливого наказания для виновного. Вскоре к ней присоединяются её две дочери. Так, начинается борьба О Бок за честь и достоинство.