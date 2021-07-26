Видеоклип группы BLACKPINK к песне «Мороженое» набрал 600 млн просмотров на YouTube

ⓒ YG Entertainment

Музыкальный клип к песне «Мороженое» (Ice Cream) группы BLACKPINK (블랙핑크) набрал 600 млн просмотров на YouTube. Об этом вечером 21 июля сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment. Это уже десятый видеоклип BLACKPINK, количество просмотров которых превысило планку в 600 млн. Таким образом, певицы установили новый рекорд среди K-POP гёрл-групп. Песня «Мороженое» вышла 28 августа 2020 года. Она была записана с американской певицей и актрисой Селеной Гомез, принявшей участие в съёмках видеоклипа. Сразу после публикации песня вошла в музыкальный чарт Billboard Hot 100, в котором заняла 13-е место, показав самый высокий результат среди женских исполнителей в РК. Число просмотров видеоклипа на YouTube растёт. По состоянию на 24 июля он набрал еж более 601,5 млн просмотров.