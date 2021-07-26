Чайка (갈매기)





Режиссер: Ким Ми Чжо

В ролях: Чон Э Хва

Жанр: Драма

Премьера: 28 июля 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 15 лет





В один момент жизнь кореянки О Бок разделилась на до и после. Оказавшись одна, без поддержки коллег и близких женщина собирается с силами и идёт до конца в надежде на справедливость.