Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Чайка (갈매기)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-26


Режиссер: Ким Ми Чжо

В ролях: Чон Э Хва

Жанр: Драма

Премьера: 28 июля 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 15 лет


В один момент жизнь кореянки О Бок разделилась на до и после. Оказавшись одна, без поддержки коллег и близких женщина собирается с силами и идёт до конца в надежде на справедливость.

Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Чайка (갈매기)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >