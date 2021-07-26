Чайка (갈매기)

Lee Sang-yeob
2021-07-26
#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-26
Режиссер: Ким Ми Чжо
В ролях: Чон Э Хва
Жанр: Драма
Премьера: 28 июля 2021 года
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 15 лет
В один момент жизнь кореянки О Бок разделилась на до и после. Оказавшись одна, без поддержки коллег и близких женщина собирается с силами и идёт до конца в надежде на справедливость.
2021-07-26
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