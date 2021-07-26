Lee Sang-yeob
2021-07-26
#Мелодии Кореи l 2021-07-21
Корейские традиционные песни жанра чонга часто считают классическими и противопоставляют им народную музыку. Песни этого жанра обычно предназначались для людей, имевших время и финансовую независимость, поэтому отличались размеренностью и степенностью, наводили на размышления. Подробнее об этом жанре придворной музыки, а также о песнях этого жанра на стихи сичжо вы сможете услышать в нашем выпуске.
Выпуск 523. Песни чонга на стихи жанра сичжо
* Песня «Письмо на рассвете» – Чо Ый Сон (вокал), Син Чжи Хи (цитра комунго), Чон Син Хе (фортепиано)
* Песня «Чхонсанни» – Ли Юн Чжин (вокал), Ким Су Ён (губной орган сэнхван)
* Песня «Суянсанга» – Кан Гвон Сун (вокал)
2021-07-26
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2021-07-27
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