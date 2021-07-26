О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (7) 잘 지냈어?

Lee Sang-yeob
2021-07-26
#Говорим как герои сериалов l 2021-07-25
Диалог недели
순정(Сун Чжон) : 채운아
Чхэ Ун.
빛채운(Пит Чхэ Ун): 엄마
Мама.
순정(Сун Чжон): 아니 채운아... 어떻게 된거야. 응? 웬일이야. 어떻게 왔어.
Ну, Чхэ Ун… Что это всё значит, а? Что случилось? Почему пришла?
빛채운(Пит Чхэ Ун): 엄마 보고 싶어서.
Я соскучилась по тебе.
순정(Сун Чжон): 잘 지냈어?
Как дела?
빛채운(Бит Чхэ Ун): 응. 엄마도?
Хорошо, а у тебя как?
Фраза недели
잘 지냈어
[Чаль чжи-нэ-ссо]
Как дела
Грамматика
잘 – наречие, которое переводится как «хорошо». Далее идет 지냈어? – от глагола 지내다 «поживать». К этому глаголу присоединены окончание прошедшего времени -았, окончание разговорной речи 어 и вопросительный знак. Все вместе получается 잘 지냈어?, что дословно переводится как «хорошо ты поживал?», а попроще «как дела?» Стоит отметить, что 잘 지냈어? – одно из самых распространенных приветствий при встрече. Помимо этого, еще часто говорят 잘 지내? 잘 지냈어? – в форме прошедшего времени, а 잘 지내? – в форме настоящего времени, поэтому разница только в том, что действие происходит сейчас или происходило в прошлом. Они обычно могут заменять друг друга без потери смысла, однако 잘 지냈어, как уже было упомянуто выше, более сосредоточено на прошлом, что значит, говорящему более интересно, хорошо ли пожил собеседник за это время. Данное выражение чаще всего употребляется, когда говорящий и собеседник долго не виделись или собеседник куда-то надолго поехал и вернулся.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 잘 지냈어?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 잘 지냈어요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 잘 지내셨습니까?
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-07-26
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