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Кончжиам (곤지암)

#Пять минут о кино l 2021-07-27

Сеул сегодня


Группа друзей, ведущих канал на Ютьюбе, решает отправится в заброшенную психическую больницу, чтобы провести там ночь и снять все на видео. По слухам, в заброшенной клинике обитают призраки погибших там пациентов после ужасного случая, когда 30 пациентов разом покончили с собой, а главврач больницы бесследно исчез. Молодые люди вооружаются камерами и отправляются в заброшенное здание, но там начинают происходить странные вещи…

Лента полностью снята в жанре «фейкового документального фильма», на трясущуюся камеру, будто бы находящуюся в руках главных героев, некоторые кадры словно взяты из камер наблюдения.

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