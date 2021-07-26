Кончжиам (곤지암)





Группа друзей, ведущих канал на Ютьюбе, решает отправится в заброшенную психическую больницу, чтобы провести там ночь и снять все на видео. По слухам, в заброшенной клинике обитают призраки погибших там пациентов после ужасного случая, когда 30 пациентов разом покончили с собой, а главврач больницы бесследно исчез. Молодые люди вооружаются камерами и отправляются в заброшенное здание, но там начинают происходить странные вещи…

Лента полностью снята в жанре «фейкового документального фильма», на трясущуюся камеру, будто бы находящуюся в руках главных героев, некоторые кадры словно взяты из камер наблюдения.