Компания ESTsoft и её технологии дополненной реальности

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Сегодня мы познакомимся с компанией ESTsoft (이스트소프트), работающей в сфере технологий искусственного интеллекта. У микрофона президент компании г-н Чон Сан Вон.





ESTsoft – это компания, которая создаёт лучшие услуги на основе технологий дополненной реальности, облегчающие жизнь. Мы начали работу в 1993 году в качестве разработчика программного обеспечения. Мы специализировались на текстовых процессорах. В 1999 году мы представили ALZip (알집) - файловый архиватор, работающий в среде Microsoft Windows. Благодаря ему, о нас узнали на рынке. В 2007 году компания выпустила антивирус ALYac (알약), который стал настоящим хитом. В 2008 году мы разместили свои акции на бирже. Затем в качестве приоритетного направления дальнейшего развития были выбраны технологии искусственного интеллекта. Одной из наших целей является изменение мира посредством технологий в таких областях, как виртуальный человек, коммерция, финансы, безопасность.





Компания ESTsoft представившая на рынок программного обеспечения такие хиты как Al Zip, Al Yak и Al Toolbar, в 2016 году взяла курс на развитие технологий искусственного интеллекта. Инициатором этих перемен является президент компании г-н Чон Сан Вон. Стоит отметить его необычный опыт. Он окончил математический факультет Сеульского государственного университета, а 1998 году начал работать в компании ESTsoft, которую возглавил спустя 17 лет. Случай не единичный, но примечательный. Г-н Чон Сан Вон считает, что технологии искусственного интеллекта меняют нашу жизнь уже сейчас.





В 2000 году, благодаря распространению интернета, началась новая эра компьютеров. Появились огромные возможности. Примерно в 2010 году с появлением на рынке iPhone началась эра мобильных технологий. Подобные значимые перемены можно наблюдать каждые десять лет. Я думаю, что на очереди колоссальный рывок в сфере искусственного интеллекта. Поэтому мы активно работаем в этом направлении, самостоятельно разрабатывая услуги и проекты. Обычно, когда речь заходит об искусственном интеллекте, в голову приходят ассоциации, связанные с виртуальными помощниками и беспилотными автомобилями. Но для реализации этих концепций уйдёт много времени. Мы же сосредоточены на применении искусственного интеллекта уже сейчас для создания более комфортных условий жизни.





Компания ESTsoft ведёт разработки в сфере искусственного интеллекта по четырём основным направлениям – визуализация, язык, финансы и безопасность. В первом случае речь идёт о создании виртуального человека. Он может иметь любые характеристики в соответствии со спросом – гражданство, национальность, внешность, характер. Некоторые из них уже применяются в качестве моделей. Недавно ESTsoft привлекла внимание, показав виртуального диктора. В планах применение разработки в сфере образования, маркетинга, вещания. На этом фоне компания представила приложение ROUNZ (라운즈), которое позволяет подобрать очки в виртуальном пространстве.





ROUNZ - это онлайн-магазин очков, предоставляющий возможность примерить их в виртуальном пространстве. Сегодня торговля переходит в онлайн. Немного отстаёт в этом плане сегмент очков. Так как их нужно обязательно померить перед покупкой. Мы разработали программу, которая позволяет сделать это в максимально приближенном к реальности формате. Для этого достаточно войти в приложение через смартфон с камерой. На экране пользователь видит себя так, словно он действительно надел очки. Данная услуга была запущена три года назад. В первый год продажи оказались ниже 900 тыс. долларов. Но сегодня годовой показатель превышает 50 млн долларов.





Компания ESTsoft работает также в сфере кибербезопасности и компьютерных игр. Компания прилагает большие усилия для развития своего технологического потенциала. В 2017 году компания создала исследовательский центр искусственного интеллекта, а с 2019 года проводит конференции по данному вопросу. Таким образом, ESTsoft продолжает постоянно развиваться.





Мы будем продолжать инвестировать в наши основные проекты, чтобы выйти на мировой рынок. В конечном итоге мы хотим стать глобальной корпорацией. Наши услуги по подгонке виртуальных очков преследуют цель охватить людей по всему миру. Мы планируем использовать наш успех как ступеньку, чтобы стать глобальной компанией.





Компания ESTsoft стремится выйти на глобальный рынок, представив миру свои инновационные разработки, нацеленные на повышение комфорта современной жизни. Судя по всему, компания ESTsoft, несомненно, достигнет успеха в достижении поставленных целей.