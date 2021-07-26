Экспорт малых и средних компаний стремительно растёт

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В первом полугодии экспорт южнокорейских малых и средних компаний достиг рекордной отметки для данного периода. По данным министерства малого, среднего и венчурного бизнеса, показатель составил 56,5 млрд долларов. Это на 21,5% больше, чем за тот период прошлого года. Рекордным оказался и объём экспорта за второй квартал. Это очень неожиданные и радостные новости. Подробнее о ситуации в малом и среднем бизнесе расскажет директор Института экономики США и Китая г-ном Чо Ён Чхан.





В первом полугодии экспорт малых и средних компаний страны составил 56,5 млрд долларов. Это говорит о восстановлении экспорта в данном сегменте до уровня, предшествовавшего пандемии. Рост поставок за рубеж 20 наименований ключевых товаров, на которые приходится более половины экспорта, составил 27% в годовом исчислении. Среди них различные медицинские товары. Так, южнокорейские наборы экспресс-диагностики экспортируются в 180 стран. Поставки продукции медицинского назначения выросли на 225%, составив 2 млрд долларов. Экспорт автозапчастей увеличился на 26% и составил 2 млрд 100 млн долларов. Поставки в китайскоязычные страны, говорящие по-китайски, выросли на 45%, достигнув 1,5 миллиарда долларов. Экспорт в 10 стран, на которые приходится 69% всего отечественного экспорта, увеличился на 19,4%, а рекордные максимумы товаров отправлены в США и Германию.





Особенно впечатляющей была скорость роста экспорта в онлайн-формате. Данный сегмент вырос на 101% в годовом исчислении, составив 77% общего объёма экспорта прошлого года. Основными предметами онлайн-экспорта были косметика и одежда. Резкое восстановление экспорта в первой половине года обусловлено ростом потребления в США, Китае и ЕС, где улучшается ситуация в экономике. Мир быстро движется к цифровизации в рамках подготовки к эпохе после COVID, которая помогла увеличить экспорт электроники, полупроводников и запчастей, поскольку они наиболее конкурентоспособны. В сложнейших условиях пандемии коронавируса ситуация в малом и среднем бизнесе постепенно улучшается. Между тем, многие компании страдают от роста долгов. По данным Банка Кореи, представленным 20 июля, по состоянию на конец марта объём кредитов, взятых малым и средним бизнесом, вырос на 12,8%. Это значительный показатель, учитывая, что рост задолженностей крупных компаний составил 7%, а домохозяйств – 9,5%. При этом ожидается, что Банк Кореи в скором времени повысит учётную ставку, а общая экономическая ситуация может ухудшиться, учитывая ухудшение эпидемической ситуации.





Проблема в том, что за последние полтора года банковские ставки выросли примерно на 1%. Если пандемия коронавируса затянется, можно ожидать снижения потребления и производства. В этой ситуации необходимы меры по замедлению темпов роста задолженности бизнеса. Кроме того, пандемия отрицательно сказалась на рынке труда. В первом полугодии количество безработных выросло на 26%. Это связано с сокращением рабочих мест на фоне того, что бизнес расширяет автоматизацию производства, стремясь сократить расходы. При этом широкую поддержку правительства получают не все, а в основном сфера информационных технологий, автомобиле- и судостроения, биотехнологий, морских перевозок. Это создаёт дисбаланс на рынке труда, что может усугубить ситуацию с кадрами в малом и среднем бизнесе.





В этой ситуации правительство готовит законопроект об оказании помощи малому и среднему бизнесу. Кабинет министров одобрил проект поддержки бизнеса в регионах. Также был представлен план повышения конкурентоспособности небольших компаний. Прежде в стране не было законодательной базы для поддержки малого и среднего бизнеса. Но теперь в этом направлении ведётся работа. Упор делается на сохранение и активизацию региональных предприятий. Будут созданы центры поддержки мелких предпринимателей, а помощь будет как финансовая, так и консультационная. Больше внимания получат венчурные проекты.





Министерство малого, среднего и венчурного бизнеса оценило ситуацию в стартапах и на малых предприятиях, составив комплексный индекс стартапов и венчурной экосистемы. Он показал, что государственные средства не поступали компаниям, которые в них действительно нуждались, что не способствовало повышению конкурентоспособности. Выяснилось также, что, в отличие от США или Китая, общая среда неблагоприятна для компаний, стремящихся к инновациям, в то время как различные лицензионные и экологические нормы препятствуют их росту. Это приводит к их поглощениям. Таким образом, при правильном использовании индекса он покажет, в каком направлении следует двигаться поддержке малого и среднего бизнеса. Ожидается, что во второй половине этого года экспорт останется на высоком уровне. Таким образом, перспективным отраслям срочно необходима поддержка. Правительству также необходимо предусмотреть превентивные меры для сокращения периода поиска работы. Если последний дополнительный бюджет поможет отсрочить выплаты долгов, это поможет малому и среднему бизнесу.





На долю малого и среднего бизнеса приходятся 90% южнокорейских компаний. От их конкурентоспособности напрямую зависит будущее страны. Поэтому правительство должно сосредоточиться на выработке более эффективных мер их поддержки. Ведь именно такие компании выполняют роль двигателя отечественной экономики.