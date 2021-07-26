Дата рождения: 8 мая 1983 г.

Рост: 182 см

Вес: 67 кг

Дебют: «Счастливая женщина» (행복한 여자), 2007 г.





Актёр Ли Сан Оп родился в Сеуле. Окончил старшую школу Кванмёнбук в городе Кванмён провинции Кёнгидо. Затем поступил на театральное отделение университета Ханян. Дебютировал в 2007 году, приняв участие в съёмках сериала телеканала KBS «Счастливая женщина». В 2009 году был призван в войска для прохождения военной службы по призыву. В 2011 году, окончив срочную службу, получил второстепенные роли в ряде сериалов, таких как «Мидас» (마이더스), «Мисс Рипли» (미스 리플리), «Чхондам-дон» (청담동). Привлёк внимание общественности благодаря ролям в сериалах «Хороший парень» (세상 어디에도 없는 착한 남자), «Чан Ок Чон: Жить ради любви» (장옥정 사랑에 살다). Первую главную роль сыграл в 2013 году в сериале «Отпустить ради любви?» (사랑해서 남주나), за которую получил премию MBC Drama Awards в номинации «Новичок года». В 2017 году принял участие в съёмках сериала «Пока ты спал» (당신이 잠든 사이). За эту роль актёр получил премию SBS Drama Awards за лучшую мужскую роль. Стоит также упомянуть о сериале «Всё по новой» (한 번 다녀왔습니다), за участие в котором актёр получил три премии KBS Drama Awards, в том числе за лучшую мужскую роль. В общей сложности Ли Сан Оп снялся в 29 сериалах и восьми фильмах. Среди фильмов с участием артиста следует назвать кинокартину «Человек, который был суперменом» (슈퍼맨이었던 사나이), вышедшую в 2008 году. Его последний фильм называется «День моей смерти» (내가 죽던 날), премьера которого состоялась в 2020 году.