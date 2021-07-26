Дубинка токкэби

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Давным-давно в одной деревне жили два брата. Младший брат был очень добрым, а вот старший брат был злым и жадным.

Когда старший брат выгнал всю семью из дома, младший брат работал днём и ночью, чтобы в одиночку заботиться о матери.





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Однажды младший брат пошёл в горы за дровами. В перерыве между рубкой дров он присел отдохнуть под деревом лесного ореха, но вдруг пошёл дождь.

- Похоже, там дом. Пойду-ка я в ту сторону.

За окном темнело, когда с улицы послышались странные звуки.

- То-ккэ-би, мы черти токкэби,

Рёбрышек хотим! Раз, два, три!

- Лапши теперь хотим! Раз, два, три!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Под стук дубинок на столе появились аппетитные рёбрышки и заманчивая лапша. Глядя на вкусную еду чёртиков токкэби, младшему брату тоже страшно захотелось есть. Вдруг он вспомнил о лесных орехах в кармане. Юноша аккуратно вытащил один орех и откусил. Но токкэби услышали этот звук и теперь вот-вот должны были оказаться на чердаке. Тут юноша вспомнил рассказы матери.

- Мама говорила, что токкэби исчезают с пением первого петуха... Кукареку! Кукареку!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

И действительно от петушиного пения токкэби убежали. Юноша взял оставленную токкэби дубинку, положил её в телегу с дровами и направился домой.

Дома он подробно рассказал матери о встрече с токкэби, а потом повторил всё то же самое, что делали чёртики.

– Да этот дом не хуже дворца! Вот чудеса!

- Матушка, теперь мы можем не переживать о еде!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Услышав рассказ о дубинке токкэби, старший брат сразу заторопился в горы, а затем направился в пустой дом токкэби и спрятался на чердаке.

Как только солнце зашло, в доме действительно показались чёртики. Тогда юноша пропел голосом петуха, как научил его младший брат.

- Это тот самый наглец, который украл дубинку!

Черти хорошенько отколотили дубинками старшего брата. С криком первых петухов токкэби исчезли.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Со слезами на глазах старший брат кинулся в дом младшего. И, знаете, что произошло потом? С тех пор братья жили дружно и спорили лишь о том, чья очередь заботиться о матери.