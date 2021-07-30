Экспорт южнокорейских автомобилей продолжает расти
2021-07-30 11:36:12
#Мелодии Кореи l 2021-07-28
Ударные инструменты появились одними из первых среди музыкальных инструментов. Ещё с незапамятных времён люди ритмично стучали по камням или дереву во время захватывающих ситуаций. Позднее ударные инструменты задавали такт и настроение в церемониальной, шаманской или других видах музыки, в которых важно передать особые эмоции, атмосферу, стиль. Как раз с такими корейскими традиционными мелодиями мы познакомим вас в этом выпуске.
Выпуск 524. Музыка ударных инструментов
* Часть «Сому» из мелодии «Чондэоп» (музыкальный цикл «Чонмё чэреак») – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхун Хян», в котором Чхун Хян жалуется на судьбу – Чхве Сын Хи (вокал), Ким Мён Хван (барабан пук)
* Отрывок «Чхонбо» из шаманского ритуала «Пёльсинкут» – Со Хан На (вокал), Чо Чжон Хун и ансамбль музыкантов
2021-07-30 11:36:12
2021-07-30 16:48:42
2021-07-30 15:37:20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >