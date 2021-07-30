ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ

Баланс точности и красоты. Ч.1





Г-н Ки Хын Сон* за пятьдесят лет создал множество миниатюрных копий различных архитектурных сооружений — древних и современных, восточных и западных. Но жемчужиной его творчества, безусловно, являются изысканные модели традиционных корейских строений.

Музей Ки Хын Сона, расположенный в Янпхёне (провинция Кёнгидо), — это загадочный мир миниатюр. Его создатель и директор Ки Хын Сон с детства талантливо рисовал и мастерил разные поделки. Отец будущего мастера хотел, чтобы тот занимался жилищно-гражданским строительством, и говорил, что после объединения двух Корей понадобится строить много объектов гражданского назначения.





Г-н Ки родился в Ончжине провинции Хванхэдо. Сейчас это территория Северной Кореи. Его семья перебралась на Юг вскоре после начала Корейской войны в 1950 году. Его карьера модельщика началась в 1967 году, когда г-н Ки привлёк внимание Ким Су Гына (1931—1986), первопроходца современной корейской архитектуры и в то время первого вице-президента Korea Engineering Consultants Corp. Эта компания взяла на себя строительство площадки для торговой ярмарки. Г-н Ки создал модель из подручных материалов в своей мастерской. Когда Ким Су Гын увидел его работу, он воскликнул: «Откуда же ты взялся, такой рукастый чертяка!»





Г-н Ки Хын Сон перед моделью 9-ярусной деревянной пагоды храма Хваннёнса, крупнейшего буддийского храма эпохи Силла (57 г. до н.э. — 935 г.).

Непревзойдённый талант

Его руки были быстры и точны. Пока другие ещё работали над эскизами, он уже заканчивал сборку модели. Завоевав полное доверие Ким Су Гына, г-н Ки в 31 год поднялся до руководителя проекта, а в 1970-х годах, в самый разгар индустриализации, он практически в одиночку создавал все модели, которые использовались для презентаций проектов развития страны. В некотором смысле по его работам можно проследить историю экономического развития Кореи.





— Я тогда играл роль последнего запасного питчера на брифингах для президента. По одним чертежам иногда было непросто составить представление о будущих зданиях, а при взгляде на мои модели всё сразу становилось понятно, — вспоминает г-н Ки.





В его руках родилась модель скоростной автомагистрали Кёнбук (Сеул— Пусан), а также план общего девелопмента острова Ёыйдо. По словам г-на Ки, в те времена он работал сутками, изредка прерываясь на сон на раскладушке в своём офисе.





Его мастерство достигло зрелости в процессе создания моделей традиционных архитектурных строений. Поворотный момент наступил, когда Национальный музей заказал мастеру модель 9-ярусной деревянной пагоды храма Хваннёнса. Храм, основанный в VII веке, в эпоху Силла, для вознесения молитв Будде о защите страны, полностью сгорел во время вторжения монголов в 1238 году. Г-н Ки, основываясь только на исторических записях, создал 4-метровую модель легендарной пагоды.





Вспоминая то время, он говорит:





— Тогда, в 1980-х годах, у меня ушло три года на составление чертежей предполагаемой конструкции и на консультации с учёными и экспертами в разных областях, включая архитекторов, археологов и историков искусства. После этого потребовалось ещё 5 лет, чтобы построить модель. Поскольку нужно было воссоздать утерянную пагоду на основе одних предположений, это было самым трудным проектом, но в то же время самым памятным.





В выставочном зале первого подземного этажа в его музее выставлена другая копия этой же деревянной пагоды, созданная для специальной выставки «Культура архитектуры Кореи: мир моделей Ки Хын Сона», приуроченной к переезду Национального этнографического музея в 1993 году. Тогда г-на Ки превозносили и в стране, и за рубежом за то, что он «возродил блистательную архитектуру Силла».





Модель старинного поселения в Этнографическом музее парка «Лотте Ворлд» в Сеуле тоже принесла г-ну Ки мировое признание. На участке площадью 1200 кв. м в масштабе 1:8 воспроизведены различные строения, включая Кёнбоккун — главный дворец династии Чосон, государственные школы «хянгё» и буддийские храмы. Поскольку здесь можно увидеть образ жизни и строения того времени, это место обязательно посещают важные иностран-ные гости во время своих визитов в Корею. Посетивший музей в 2002 году декан Института искусств и дизайна Университета Цинхуа г-н Лу Сяобо выразил желание «познакомить Китай с этими поразительными способностями, возродившими красоту традиционной архитектуры». Г-н Ки потратил на создание миниатюрного поселения два года, украшая деревянные стро-ения пятицветной росписью «танчхон» и обжигая в печи миниатюрную черепицу размером с ноготь. «Я чуть не умер», — вспоминает г-н Ки. Он работал над проектом с подключённым к сердцу кардиостимулятором.





9-ярусная деревянная пагода храма Хваннёнса, которая когда-то возвышалась на 80 м, была воссоздана в виде модели в масштабе 1:20.

Балюстрады, идущие по периметру каждого яруса, украшены изящным геометрическим резным узором. Пагода сгорела вместе с храмом во время вторжения монголов в XIII в.

— В корейской архитектуре очень важны линии. Изгибы вздёрнутой кверху стрехи — это мельчайшее отклонение от прямой линии, оно достигается чутьём, — говорит г-н Ки. — Каждый раз, когда я воссоздаю старинные строения, я восхищаюсь мудростью наших предков. Современная архитектура не идёт ни в какое сравнение с той элегантностью. Традиционные строения гораздо сложнее воспроизводить, поэтому модельщик должен иметь не менее 5 лет стажа.





В 2004 год г-н Ки в качестве приглашённого профессора преподавал в Институте искусств и дизайна Университета Цинхва, чтобы поделиться своим художественным чутьём и секретами мастерства в преддверии Пекинской Олимпиады-2008 и ЭКСПО-2010 в Шанхае. Центральное телевидение Китая посвятило передачу его выставке «Мир моделей Ки Хын Сона», прошедшей в июне 2004 года в Пекине.





Хо Юн Хи корреспондент «Чосон ильбо»

Ха Чжи Квон фотограф





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.