Музыка в северокорейской пропаганде

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В этом году северокорейские СМИ часто сообщали о том, что лидер страны Ким Чон Ын посещает концерты. После завершения июньского пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи он побывал на концерте, на котором исполнялись новые песни. Газета «Нодон синмун» опубликовала тексты и ноты этих песен. Почему Северная Корея использует музыку в пропагандистских целях? Мы поговорим об этом с политическим обозревателем Чхве Ён Илем.