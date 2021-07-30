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Северокорейские спортсмены на Олимпийских играх

#Сближаясь с Севером l 2021-07-29

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые были отложены на год из-за пандемии COVID-19, стартовали 23 июля. Ранее Пхеньян сообщал, что северокорейские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх, чтобы защититься от инфекции. Это неприятная новость для Сеула, который надеялся с помощью мирового праздника спорта дать толчок зашедшему в тупик межкорейскому диалогу. Мы поговорим об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх с доктором Хо Чжон Пхилем из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.

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