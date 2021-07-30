Таинственный дебют новой группы от JYP

Экспорт южнокорейских автомобилей продолжает расти
2021-07-30 11:36:12
#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-28
Героем нашего нового выпуска стало продюсерское агентство JYP Entertainment. В первом сюжете мы расскажем, какой необычный дебют компания подготовила для своей новой девчачьей группы. А во втором сюжете вы узнаете, какие успешные на сегодняшний день артисты не смогли стать частью этой компании. Не пропустите!
2021-07-30 11:36:12
2021-07-30 16:48:42
2021-07-30 15:37:20
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >