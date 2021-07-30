Таинственный дебют новой группы от JYP

ⓒ JYP Entertainment, EDAM Entertainment

Героем нашего нового выпуска стало продюсерское агентство JYP Entertainment. В первом сюжете мы расскажем, какой необычный дебют компания подготовила для своей новой девчачьей группы. А во втором сюжете вы узнаете, какие успешные на сегодняшний день артисты не смогли стать частью этой компании. Не пропустите!