Приливно-отливные равнины РК внесены в список ЮНЕСКО

ⓒYONHAP News

Четыре приливно-отливные равнины на юге Корейского полуострова – Сочхон в провинции Чхунчхон-Намдо, Кочхан в провинции Чолла-Пукто, Синан, Посон и Сунчхон в провинции Чолла-Намдо - внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное решение принято 26 июля на 44-й сессии Комитета всемирного наследия. Участники сессии высоко оценили роль приливно-отливных равнин в сохранении биологического разнообразия. Была отмечена и «выдающаяся универсальная ценность» этих равнин.

Данное решение стало неожиданностью, учитывая, что Международный союз охраны природы (МСОП) исключил южнокорейскую заявку из списка потенциальных кандидатов на внесение в список в ходе предварительного обзора в мае. В заключении МСОП говорилось, что площадь равнин недостаточна для отражения крупномасштабных топографических и экологических процессов и не включает в себя ключевых зон с точки зрения биологического разнообразия.

Самая большая приливно-отливная равнина Синан занимает площадь в 1.100 квадратных километров, в то время как площадь других равнин – около 60 квадратных километров. Некоторые из них являются уникальными водно-болотными угодьями, определёнными Рамсарской конвенцией. На территории равнин насчитывается 47 местных видов фауны, в том числе 22 вида водоплавающих птиц, находящихся на грани исчезновения, и пять видов беспозвоночных животных. Равнины также служат местом остановки для перелётных птиц.

Сейчас на территории Республики Корея насчитываются 15 объектов из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, включая два природных объекта. Помимо приливно-отливных равнин, к природному наследию относятся лавовые пещеры на острове Чечжудо. Остальные 13 объектов относятся к культурному наследию. Среди них грот Соккурам и храм Пульгукса в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, дворец Чхандоккун и королевская усыпальница Чонмё в Сеуле.