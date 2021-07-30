Межкорейские линии связи восстановлены

ⓒYONHAP News

27 июля Южная и Северная Кореи возобновили работу «горячих линий» связи, которые были отключены 13 месяцев назад. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Пак Су Хён, соответствующая договорённость была достигнута в ходе обмена письмами между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чон Ыном. Вопрос обсуждался с апреля этого года. Главы двух государств договорились также приложить усилия для восстановления взаимного доверия между Югом и Севером. Почти одновременно с Сеулом о восстановлении связи сообщило и северокорейское агентство ЦТАК, отметив, что это событие сыграет положительную роль в улучшении межкорейских отношений.

Представители оборонных ведомств Юга и Севера намерены как и прежде связываться друг с другом дважды в день. Регулярный канал связи между Кореями на западном и восточном участках границы помогает предотвратить случайные столкновения, позволяет при необходимости организовать передвижение людей и грузов. «Горячая линия» служит постоянным каналом для межкорейских переговоров. Кроме того, каналы связи имеются в пограничном пункте Пханмунчжом, между Национальной службой разведки в Сеуле и отделом Единого фронта в Пхеньяне. Есть также линия связи между главами Юга и Севера.

Примечательно, что в этот раз линия связи была восстановлена благодаря взаимодействию на самом высоком уровне. Это событие приветствовал и Вашингтон, отметив открытость к диалогу с Севером. Нынешние изменения можно считать первым шагом на пути к возобновлению обсуждений северокорейского ядерного вопроса. Но не стоит забывать о том, что пока между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном остаётся много нерешённых моментов.