Потенциальные риски при сотрудничестве с Китаем

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Риски южнокорейских компаний, связанных с Китаем, продолжают неуклонно расти, оказывая давление на отечественную экономику. Прежде всего, они вызваны внутренней политикой Китая, которая продвигает полный контроль над частным сектором, а также находится в конфронтации с США. Показательным примером послужила критика китайского правительства со стороны основателя интернет-компании Alibaba Джека Ма, что вызвало незамедлительные санкции со стороны Пекина. Если компания идёт вразрез с политическим курсом, то её ожидает суровое наказание, независимо от реакции рынка. Ранее власти Китая потребовали от интернет-компании Tencent отказаться от эксклюзивного права на потоковую передачу музыки, ввели полный запрет на использование криптовалюты и жёсткие санкции в области недвижимости.

Ещё одна причина, усугубляющая риски, связана с давлением США на Китай и постепенным ослаблением связей американских и китайских компаний. Политику ослабления связей с Китаем начал проводить ещё Дональд Трамп, а с приходом к власти Джо Байдена этот политический курс лишь укрепился. Более того, после начала пандемии COVID-19 глобальная цепь поставок стала формироваться вокруг США, а Китай постепенно уступает свои позиции. Так, на долю Китая теперь приходится менее 2% общего дохода компаний из списка фондового индекса S&P 500.

Всё это приводит к сокращению иностранных инвестиций в китайскую экономику. Если в 2013 году южнокорейские компании инвестировали в Китай 7 млрд 200 млн долларов, то в прошлом году лишь 4 млрд 300 млн долларов. При этом на долю Китая всё ещё приходится 24% южнокорейского экспорта.