Творчество кроссовер-группы Forestella

ⓒ Arts&Artists

Рубрику «Классика и Джаз» июля мы посвятим творчеству группы Forestella, исполняющую музыку стиля классического кроссовера. Forestella – это мужской квартет, исполняющий музыкальные композиции в жанре кроссовер. Коллектив был сформирован в рамках корейской музыкальной шоу-программы Phantom Singer (팬텀싱어) или Призрачный певец. Forestella стали победителями второго сезона и официально дебютировали 14 марта 2018 года с альбомом Evolution. Название группы состоит из двух слов – английского «forest» и итальянского «stella». Это показывает надежду коллектива, что они хотят исполнять музыку, успокаивающую душу людей, как лес, и сияющую как звезда в ночном небе. Forestella состоит из двух оперных певцов – тенора Чо Мин Гю (조민규) и баса Ко У Рим (고우림), артиста мюзикла Пэ Ду Хун (배두훈) и бывшего химического исследователя Кан Хён Хо (강형호). Удивительно, что за все четыре сезона программы Phantom Singer Кан Хён Хо является единственным участником, который никогда не обучался музыкальной грамоте. Однако его музыкальные способности и рвение к музыке подарили ему первое место. Также он является единственным певцом во втором сезоне, имеющим вокальный диапазон контртенора. Нашу рубрику открыла музыкальная композиция «Dell'amore Non Si Sa», что в переводе с итальянского означает «Любовь не угадаешь никогда». Затем прозвучала песня «Dear Moon» (달하 노피곰 도다샤) из второго студийного альбома группы [Mystique]. В завершении был представлен музыкальный трек «Долго шли дожди» (그 후로 오랫동안/After a long time), с которой парни выступили в музыкальной программе Бессмертные песни 2 на канале KBS.