Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Жанна Нехорошева из Кояна, часть 2

#Вы в эфире l 2021-08-01

Воскресный журнал

Цветение цветов весной в городе Коянг


Краткое содержание выпуска:

#10 лет как один день

#Питер - Москва - Сеул

#В погоне за Жанной - поездка в Испанию

#17 лет в Южной Корее 

#От культурного шока до очарованности

#Сын - моя гордость

#Кредо по жини - Дети и семья 


Фотографии города Коян от Жанны

ⓒ Жанна Нехорошева

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >