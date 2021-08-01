Жанна Нехорошева из Кояна, часть 2

О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (8) 내 말이 틀려요?
2021-08-01
#Вы в эфире l 2021-08-01
Цветение цветов весной в городе Коянг
Краткое содержание выпуска:
#10 лет как один день
#Питер - Москва - Сеул
#В погоне за Жанной - поездка в Испанию
#17 лет в Южной Корее
#От культурного шока до очарованности
#Сын - моя гордость
#Кредо по жини - Дети и семья
Фотографии города Коян от Жанны
2021-08-01
2021-08-01
2021-07-31
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >