О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (8) 내 말이 틀려요?

Диалог недели

정후(Чжон Ху) : 당신 그래서 그랬구만? 당신 먼저 새 출발하기 찔리니까 나부터 엮어주려고.

Вот почему ты так поступила! Тебе было неловко первой начать новую жизнь, поэтому сначала ты хотела найти мне новую половинку.

민재(Мин Чжэ) : 아니 무슨 그런 오해를 해요? 사람 진심도 몰라주고?

Ты всё так неправильно воспринимаешь? Не понимаешь моих истинных чувств?

정후(Чжон Ху) : 진심은 무슨 진심. 망상이지.

Что? Истинных чувств? Это бред.

민재(Мин Чжэ) : 망상?! 당신이 꿈에 그리던 첫사랑이 눈앞에 딱 나타났는데! 그것도 싱글로!

Бред? У тебя наконец-то появилась первая любовь, о которой ты мечтал! Да ещё и свободная!

당신 첫사랑이랑 연결됐으면

Если бы ты женился на ней,

이렇게 고집불통 스쿠루지 가장으로 안 살았을 거 아니에요.

то не был бы таким упрямым, как Скрудж.

당신은 원하지도 않는데 내가 억지로 결혼하자 그래서

Ты же не хотел жениться на мне, но я всё равно предложила пожениться, поэтому

이 비극이 탄생한 거잖아요.

произошла эта трагедия.

내 말이 틀려요?

Разве я не права?





Фраза недели

내 말이 틀려요?

[Нэ мал-и тыль-лё-ё]

Разве я не права?





Грамматика

내 – сокращенная форма от 나의 «мой». 말 означает «язык», «речь», «слово». К этому существительному присоединилось окончание основного падежа 이. 내 말이 – «моё слово», «моя речь». Далее следует 틀려요 от глагола 틀리다 «неверный», «неправильный», «ошибочный» в форме неофициально-вежливого стиля речи и в вопросительной форме. Все вместе получается 내 말이 틀려요?, что дословно переводится как «моя речь не правильна?», а по смыслу означает «разве я не права?» Данное выражение используется в следующей ситуации. Говорящий объясняет свою точку зрения на какую-то ситуацию, действие, поступки какого-то человека, скорее всего, поступки собеседника, и в конце используя выражение 내 말이 틀려요?, говорящий еще раз подтверждает, что своё мнение верное.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 내 말이 틀려?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 내 말이 틀려요?, 제 말이 틀려요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 제 말이 틀립니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



