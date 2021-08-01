Жесткий удар (발신제한)





Для начальника банковского отделения Сон Гю наступило очередное, самое обычное утро. Он усадил детей в машину, намереваясь сначала отвезти их в школу, а потом сразу поехать на работу. Неожиданно ему звонят с неизвестного номера и говорят, что в его машине под сиденьем водителя заложена бомба, и если он выйдет из машины – эта бомба сразу взорвется. Разумеется, Сон Гю не поверил ни единому слову, посчитав это какой-то неудачной шуткой телефонных мошенников, однако прямо у него на глазах взрывается машина, водитель которой тоже получил такой звонок и вышел из машины. Так начинается опасная гонка, когда Сон Гю пытается сбежать от преследующей его полиции. Чем же закончится это преследование?